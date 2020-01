TÜSİAD'ın kararı SİAD'lara örnek oldu

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE Sanayici ve İşadamları Derneği\'nin (TÜSİAD), dernek adındaki \'iş adamları\' yerine \'iş insanları\' şeklindeki değişikliği, Batı Akdeniz\'deki SİAD\'lara örnek oldu. SİAD\'ların önümüzdeki genel kurullarında, aynı değişiklik planlanıyor.

TÜSİAD\'ın cinsiyet eşitliği sağlanması amacıyla dernek adındaki \'iş adamları\' sözcüğünü \'iş insanları\' olarak değiştirmesine yönelik kararı, Batı Akdeniz\'deki sanayici ve işadamları derneklerinden olumlu tepki aldı. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu\'na (TÜRKONFED) bağlı Batı Akdeniz Sanayici ve İşadamları Derneği (BAKSİFED) ile BAKSİFED\'e bağlı bölgedeki diğer SİAD\'lar, isim değişikliği kararı almaya başladı.

BAKSİFED Başkanı Ali Eroğlu, başlangıçta erkeklerin ağırlıklı olduğu iş dünyası içerisindeki bu derneklerde, isimlerin bu şekilde oluşturulduğunu belirtti. Ali Eroğlu, “Ama günümüzde baktığımızda kadınların hayatın her alanında aldığı payla beraber iş dünyasındaki payı da artmaya başladı. Böyle bir durumda \'iş adamları\' ismini kullanmak çok anlamlı olmuyor. Çünkü Türkiye\'de birçok konuda eşitlik, adalet anlamında baktığınızda iş insanlarına dönüşmesini doğru buluyorum. Bunun bizim gibi SİAD\'larda da yer bulacağını düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde diğer derneklerde de tüzükle beraber isimlerin değişeceği fikrine inanıyorum. BAKSİFED olarak biz de önümüzdeki aylarda yapacağımız genel kurulda bu durumu gündeme getireceğiz. Eğer tüzük uygunsa, genel kurulumuz uygun görürse değişikliğe gidebiliriz\" diye konuştu.

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) Başkanı Sadi Kan, zaten son 4 yıldır konuşmalarında ve ödül törenlerinde özellikle \'iş insanı\' ifadesinin kullanıldığını söyledi. ANSİAD olarak da amblemin marka değeri nedeniyle kullanılmaya devam edilebileceğini, ancak \'iş adamları\' sözcüğü yerine \'iş insanı\' şeklinde değişiklik yapabileceklerini belirten Kan, “Önümüzdeki genel kurulda biz de bunu değerlendireceğiz. Tüzüğümüzde bu değişikliği üyelerimizle görüşerek teklif sunacağız. Her yıl ocak ayında genel kurul yapıyoruz\" dedi.

\'BİZLER DE YAPACAĞIZ\'

Demokrasilerle yönetilen toplumlarda cinsiyet ayrımı olamayacağını dile getiren Alanya Sanayici ve İşadamları Derneği (ALSİAD) Başkanı Akın Tabaklar, “Bundan dolayı derneklerimizin pekçoğunda kadınlar da var. Sanayici ve işadamları sadece erkekleri kapsadığı için biz zaten söylemlerimizde \'iş adamları\' sözcüğü yerine \'iş insanları\' sözcüğünü kullanıyoruz. Değişikliğe gidilmesinin öncülüğünü de TÜSİAD yaptı. Yakın bir zamanda bizler de yapacağız. Genel kurulumuz 26 Ocak\'ta ve muhtemelen bu genel kurulda biz de bu değişikliğe tüzükte sıkıntı yoksa yapmayı düşünüyoruz. Bizim şu anda 50 üyemiz var, 7\'si kadın. Yakın zamanda artacağını da düşünüyoruz\" dedi.

\'KARARI DESTEKLİYORUZ\'

\'İş insanları\' şeklindeki değişikliği 29 Ocak\'taki yönetim kurulu toplantısında gündeme getireceğini söyleyen Manavgat Sanayici ve İşadamları Derneği (MASİAD) Başkanı Turgay Akar, “Büyük ihtimalle biz de değiştirebiliriz. MASİAD\'ın 87 üyesinin 7\'si kadın, yönetim kurulumuzda da 2 kadın üyemiz var. Biz zaten kadınlardan yana pozitif ayrımcılık yaparak dernek içinde potansiyel iş kadınları kurulu oluşturduk ve Manavgat\'ta 7 yıldır sırf evinden üretim yapıp satan kadınları bir araya getiriyor ve 8 Mart\'ta da ödüllendiriyoruz. Kadınların toplumun her kesiminde, özellikle ticaret ve siyasette ön planda olması toplumumuz adına son derece önemli gelişme ve bu kararı destekliyoruz. Tek maddelik olağanüstü bir genel kurulla önümüzdeki günlerde bu değişikliği yapabiliriz. TÜSİAD\'ın değişikliğini destekliyoruz ve yakışan, olması gereken budur\" diye konuştu.

\'OLUMLU DEĞİŞİKLİK\'

Antalya Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki iş dünyasını temsil eden Organize Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD) Başkanı Ahmet Kasapoğlu da değişikliği olumlu değerlendirdi. Kasapoğlu, “Biz zaten dillendirirken hep \'iş insanı\' olarak ifade ediyoruz. İnanıyorum ki diğer SİAD\'lar içinde peş peşe bu değişiklikler gelecektir. İlk başta ANSİAD\'da bu değişikliği bekliyoruz. OSİAD\'da 3\'ü kadın 77 üyemiz var. 25 Ocak\'ta genel kurula gideceğiz ve büyük olasılıkla isim değişikliğini gündeme getireceğiz. Genel kurulumuzda uygun bulunursa bunu uygulamaya geçirmiş olacağız\" dedi.

TÜRKONFED\'e bağlı olmayan bölgedeki önemli SİAD\'lardan biri olan Döşemealtı Sanayici ve İşadamları Derneği de (DÖSİAD), TÜSİAD\'ın kararını destekledi. DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer, “Çok mantıklı, doğru bir hareket diye düşünüyorum. Şubat ayının 8\'inde DÖSİAD olarak genel kurula gideceğiz. Bu değişikliği biz de genel kurulda gündeme getireceğiz ve doğru bir yaklaşım. Toplam 120 üyemizin yaklaşık yüzde 10\'u kadınlardan oluşuyor. DÖSİAD\'ın ismindeki \'iş adamları\' söyleminin yerine \'iş insanları\' şeklindeki değişikliği biz de yapabiliriz\" dedi.