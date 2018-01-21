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Ekonomi

TÜSİAD'dan Zeyin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklama

İstanbul, 21 Ocak (DHA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu

21 Ocak 2018 18:08

İstanbul, 21 Ocak (DHA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Afrin\'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin açıklamada bulundu. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin yaptığı açıklamada, \"Terör odaklarına karşı haklı mücadelede yüreğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizle birlikte. Dileğimiz, kahraman askerlerimizin zaferi ve yurda sağ salim dönüşleridir. Zeytin Dalı Harekatı sayesinde sınırlarımızda barışın ve huzurun kalıcı olarak tesisini temenni ediyoruz\" dedi.

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