TÜSİAD'dan yeni anayasa için üç mesaj

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, evrensel temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınacağı, başta yargı bağımsızlığı olmak üzere kuvvetler ayrılığı ilkesinin tam olarak karşılandığı ve temsilde adaletin sağlanacağı bir anayasayı gerçekleştirmek gerektiğini ifade etti.

Yılmaz, Türkiye'nin dünyada yaşanan ekonomik krize rağmen iyi bir performans sergileyerek, 2010-2011 yıllarında önemli büyüme oranlarını yakaladığını belirterek, 2012 yılının beklediklerinin biraz altında bir büyüme rakamı ile sonlandığını, ancak bu sene yüzde 4'ün üzerinde bir büyüme beklediklerini kaydetti.

Ankara temaslarında bu büyümenin sağlanabilmesi için makro ekonomik istikrar ve mali disiplinin sürdürülmesi gerektiğine, ayrıca ekonominin rekabet gücünü ve büyümeyi sürdürülebilir kılacak mikro reformların önemine dikkat çektiklerini anlatan Yılmaz, "Güçlü bir ekonomi ancak güçlü bir demokrasiyle sağlanabilir. Bu anlamda Türkiye'nin önünde bir şans var. TBMM'de Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun kurulduğu günden beri çağdaş sivil bir anayasaya kavuşma umudumuz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, TÜSİAD olarak yeni Anayasa'nın üç temel ilke üzerinden hazırlanması gerektiğini düşündüklerini aktararak, "Evrensel temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınacağı, başta yargı bağımsızlığı olmak üzere kuvvetler ayrılığı ilkesinin tam olarak karşılandığı ve temsilde adaletin sağlanacağı bir anayasayı gerçekleştirmek durumundayız. Türkiye'yi şiddetten ve terörden arındıracak çözüm sürecinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye, süreci arzu ettiğimiz gibi uzlaşma ve geniş mutabakatla hazırlanan ve bu üç temel ilkenin üzerinde yükselen çağdaş bir anayasayla sonuçlandırırsa, Türkiye'nin geleceğine ilişkin daha umutlu olabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.