TÜSİAD'dan Köşk mesajı

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) resmi olmayan sonuçlara göre 12'nci Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan'a başarılar diledi ve reform çağrısında bulundu.

TÜSİAD tarafından cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Türk demokrasi tariinde ilk kez halkoyuyla seçilen yeni Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder kendisine görevinde başarılar dileriz" denildi.

'Ayrışma bertaraf edilsin'

İş dünyası olarak yeni Cumhurbaşkanından öncelikli beklentilerinin, "demokratikleşme ve kalkınmanın önünü kesme noktasına ulaşmış olan ağır kutuplaşmanın ve ayrışmanın bertaraf edilmesi" olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Azami düzeyde reform'

"Yeni Cumhurbaşkanımızın, Anayasa'dan aldığı yetki ve sorumluluklarıyla devlet kurumları arasında azalan ahengin yeniden tesis edilmesi, siyasi partiler arasında nitelikli diyalogun başlatılabilmesi konularında yol gösterici ve uzlaştırmacı bir rol oynamasını ümit ediyoruz. Zira önümüzde, devletimizin itibarının güçlendirilmesi ve gelecek yıl yapılması beklenen TBMM seçimlerine kadar geçecek dönemde, siyasi takvim elverdiği ölçüde demokratikleşme ve kalkınmaya hizmet edecek azami düzeyde reformun yapılması gibi önemli ihtiyaçlar bulunmaktadır.

'Uzlaşmacı, uzlaştırıcı'

Cumhurbaşkanlığı makamının uzlaşmacı, uzlaştırıcı tutumu bu dönemin başarıyla geçilmesi açısından kritik öneme sahiptir. İş dünyasının gönüllü temsil örgütü olarak, bu dönemde demokrasi kültürünün kökleşmesi ve siyasi istikrar, refah ve huzur ortamının gelişmesi için tüm siyasi aktörler ve kurum ve kuruşlarca azami katkının sağlanmasını dileriz. TÜSİAD tüm birikimi ile bu alanlarda her türlü katkıyı vermeye devam edecektir."