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Yaşam

TÜSİAD'dan dersane bursu önerisi

TÜSİAD tarafından hazırlanan 'Türkiye'de Yükseköğretim' adlı rapor, farklı önerileriyle dikkat çekiyor. Raporda, adil bir üniversiteye erişim sistemi için fakir lis

29 Ekim 2008 02:00

TÜSİAD tarafından hazırlanan 'Türkiye'de Yükseköğretim' adlı rapor, farklı önerileriyle dikkat çekiyor. Bu bağlamda, raporda, adil bir üniversiteye erişim sistemi için fakir lise öğrencilerine  özel eğitim (dersane)  bursu verilmesi öneriliyor.

TÜSİAD tarafından hazırlanan 'Türkiye'de Yükseköğretim' adlı rapor,  Türkiye'nin küreselleşme sürecine ayak uydurabilmesi için yükseköğretimde ciddi bir reforma ihtiyaç olduğuna vurgu yapıyor.

Yükseköğretimde reform  bağlamında rapordaki en dikkat çekici önerilerden birisi, 'yükseköğretime erişim' başlığı altında bulunuyor.

Bu bölümde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen yüksek öğretime  giriş sistemi,  sınava  hazırlık kurslarının ücretlerini ödeyebilen ailelerin lehine işlemesi nedeniyle,  adil bulunmuyor. Ve, sistemi mali açıdan daha adil hale getimek için,
maddi durumu yerinde olmayan lise öğrencilerine üniversite sınavlarına hazırlanabilmeleri için bir özel burs (dersane bursu) verilmesi savunuluyor.

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