TÜSİAD'dan dersane bursu önerisi

TÜSİAD tarafından hazırlanan 'Türkiye'de Yükseköğretim' adlı rapor, Türkiye'nin küreselleşme sürecine ayak uydurabilmesi için yükseköğretimde ciddi bir reforma ihtiyaç olduğuna vurgu yapıyor.Yükseköğretimde reform bağlamında rapordaki en dikkat çekici önerilerden birisi, 'yükseköğretime erişim' başlığı altında bulunuyor.Bu bölümde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen yüksek öğretime giriş sistemi, sınava hazırlık kurslarının ücretlerini ödeyebilen ailelerin lehine işlemesi nedeniyle, adil bulunmuyor. Ve, sistemi mali açıdan daha adil hale getimek için,maddi durumu yerinde olmayan lise öğrencilerine üniversite sınavlarına hazırlanabilmeleri için bir özel burs (dersane bursu) verilmesi savunuluyor.