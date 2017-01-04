TÜSİAD'da yeni başkan adayı belli oldu

Türkiye’nin en önemli iş dünyası örgütlerinden TÜSİAD uzun süren başkan arayışına nokta koydu. Hürriyet'ten Jale Özgentürk'ün haberine göre, Yönetim Kurulu Üyelerinden Erol Bilecik’in 12 Ocak’ta yapılacak genel kurulda yeni bir yönetim kurulu ile başkanlığa aday olmasına karar verildi.

Hürriyet'te yer alan haber şöyle:

Son yıllarda başkan adayı bulmakta giderek sıkıntı yaşayan TÜSİAD’ın süresini bir kez daha uzatmak istemeyen Cansen Başaran Symes’in yerine başkan olarak kimi getireceği uzun bir süredir belirsizdi. Türkiye’de son yıllarda TÜSİAD başkanlığı yaygın tabirle “ateşten gömlek” olarak yorumlanıyor. Hafta sonu kulis köşesinde yazdığım gibi TÜSİAD’ın seçimli genel kurulu yaklaşırken bir telaş başlıyor.

Başkan olanlar ise bir an önce görevi bitirip işinin başına dönmek istiyor. Gelenek olarak başkan yardımcılarından birinin yeni başkan olması gereken dernekte, bu yıl da bu gelenek unutulmak zorunda kaldı.

Ali Koç istemedi

Başkan yardımcıları Ali Koç ve İzmirli Şükrü Ünlütürk başkan olmak istemeyince derneğin kurucu başkanları yeni bir aday için biraz uğraşmak zorunda kaldı. Kulis bilgilerine göre sonunda TÜSİAD’ın teknoloji sektörüne yakın üyelerinden Index Grubun kurucusu Erol Bilecik başkanlık konusunda ikna edildi. Yeni yönetim kurulu ise henüz belli değil. Doğal olarak bu konuda Erol Bilecik’in listeye hakim olması gerekiyor. Ancak Bilecik’in başkan olması, Ünlütürk’ün ise ayrılması iki ismin yerine yenilerinin girmesi demek.

Tahminlere göre Ali Koç, Murat Özyeğin, Mehmet Tara, Simone Kaslowski’nin de yerini koruması bekleniyor. Kadın üye olarak sadece Esin Güral mı kalacak yeni kadın üyeler yönetimde yer alacak mı? O da sürprizlerden biri olabilir.

Bilgisayar mühendisi

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik 1962 Antakya doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini yine Antakya’da tamamladı. 1987’de İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olarak Türkiye’nin ilk bilgisayar mühendisleri arasında yer alıyor. 1987’de Alman teknoloji şirketi Nixdorf Computer’de sistem analisti olarak çalışmaya başladı. 2 yıl sonra 3 arkadaşıyla birlikte Index Bilgisayar’ı kurdu. Bilecik, bugün 600 personele ve 8.000’den fazla iş ortağına Index Grubun sahibi. Bilgisayar sektörünün en köklü toplum kuruluşlarından TÜBİSAD Başkanlığı ve İTÜ Mezunlar Konseyi Yönetim Kurulu Başkanlıkları yapan Bilecik, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), 1907 Fenerbahçe Derneği ve Girişimcilik Vakfı’nda (GİRVAK) Yönetim kurulu üyesi.

Ne profesyonel ne de sanayici

Öte yandan TÜSİAD bu seçimiyle bir ilki de gerçekleştirmiş oldu. Yeni başkan ne profesyonel bir yönetici ne de klasik bir sanayici. Kendi kurduğu şirketlerin patronu ve CEO’su olan Bilecik dünyadaki yeni dönüşüm için de isabetli bir isim. Bilecik’in dünyaekonomisi teknolojinin öne çıktığı yeni bir sanayi devrimi yaşarken Sanayi 4.0 tartışılırken TÜSİAD üyelerinin bu yeni döneme hazırlanmasında da önemli katkı sunması mümkün görünüyor.

"Cesur kararlar alınmalı" demişti

Erol Bilecik’in sahibi olduğu Index, bugün 200’den fazla teknoloji devinin Türkiye distribütörü. Son 3 yıldır da telekomünikasyon kategorisine de giren Index, 2017 sonrasında nesnelerin interneti üzerinde yeni girişimlere hazırlanıyor. 2016’daki terör saldırıları, darbe kalkışmasına rağmen büyümeye devam eden Index Grubu’nun CEO’su Erol Bilecik, Kasım ayında Elif Ergu’ya yaptığı açıklamada, “Her zaman demokrasiden yana olmalıyız. Türkiye’nin ilerlemesi için de bilişim çok önemli. Genç nüfusu yalnızca teknoloji kullanan değil üreten hale getirmeliyiz. Bunun için de liderliğe ve hıza ihtiyacımız var. Cesur kararlar alınmalı” demişti.