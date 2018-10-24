TÜSİAD/Bilecik: Gelişmiş seviyeye ulaşmamızın taşıyıcı gücü nitelikli eğitim olacak

İstanbul, 24 Ekim (DHA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, bilimsel, toplumsal, ekonomik ve demokratik alanda en gelişmiş seviyeye ulaşmamızın taşıyıcı gücünün nitelikli eğitim olacağını belirtti.

Bilecik’in “2023 Eğitim Vizyonu” ile ilgili açıklamaları şöyle:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’un \'2023 Eğitim Vizyonu\' ile ilgili açıklamalarını ilgiyle takip ettik.

“’Nitelikli ve kapsayıcı eğitim’ hedefine yönelik vizyon belgesinin somut bir yol haritasıyla birlikte açıklanmış olması olumlu bir başlangıçtır.

“Vizyon belgesinde veriye dayalı karar alma anlayışının ön planda tutulması çok önemlidir. “Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinden okul öncesi eğitimin zorunlu olmasına, dijital becerilerden yabancı dil öğrenimine kadar geniş bir yelpazede hedefler konulmuştur.

“Belgede eylemlerin etki analizlerinin yapılması ve gelişmelerin toplumla paylaşılması konusundaki taahhüt eğitim sistemimizde katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirliği güçlendirecektir.

“Dileğimiz dijital dönüşümün eşiğinde insanı odağa alarak çağın ve geleceğin becerilerine sahip nesiller yetiştiren bir eğitim sistemine kavuşmamızdır.

“Ülkemizin bilimsel, toplumsal, ekonomik ve demokratik alanda en gelişmiş seviyeye ulaşmasının taşıyıcı gücü nitelikli eğitim olacaktır.

“Özgür düşünen, genel kültür, bilim gibi alanlarda iyi yetişmiş, yaratıcı ve sosyal sorumluluk sahibi bireyler ülkemizin en önemli milli ve uluslararası güç kaynağıdır.

“Bu konu ayrıca 21. yüzyılda küresel rekabet gücü yüksek bir Türkiye idealimiz için de belirleyici önemdedir.

“2023 Eğitim Vizyonu\'nun uygulama sürecini ilgiyle takip edeceğiz.

“Bu süreçte TÜSİAD olarak geçmişte olduğu gibi eğitimde niteliği geliştirmeye yönelik her türlü katkı ve desteği sunmaya hazırız.”