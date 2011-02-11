-TÜSİAD'A YENİ LOGO İSTANBUL (A.A) - 11.02.2011 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğinin (TÜSİAD) yeni logosu yarışma sonucu belirlendi. TÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucu Yetkin Başarır'ın eseri birinciliğe layık görülerek, 20 bin lira tutarındaki ödülün sahibi oldu. Yeni TÜSİAD logosu kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak TÜSİAD'ı temsil eden tüm mecralarda resmi logo olarak kullanılacak. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, yarışmaya katılan tüm yarışmacılara teşekkür ederek, ''Yapılan tüm çalışmalar bizim için büyük değer taşıyor. Türkiye'de grafik tasarımı konusunda gelinen noktayı ve bu alandaki başarılı çalışmaları görmek bizleri heyecanlandırdı. Seçilen logonun, kurumun önemsediği süreklilik, dinamizm, şeffaflık ve dayanışma anlayışını yansıttığı inancındayız'' değerlendirmesinde bulundu.