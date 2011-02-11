T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TÜSİAD'A YENİ LOGO İSTANBUL (A.A)

11 Şubat 2011 18:45

-TÜSİAD'A YENİ LOGO İSTANBUL (A.A) - 11.02.2011 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğinin (TÜSİAD) yeni logosu yarışma sonucu belirlendi.  TÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucu Yetkin Başarır'ın eseri birinciliğe layık görülerek, 20 bin lira tutarındaki ödülün sahibi oldu.  Yeni TÜSİAD logosu kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak TÜSİAD'ı temsil eden tüm mecralarda resmi logo olarak kullanılacak. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, yarışmaya katılan tüm yarışmacılara teşekkür ederek, ''Yapılan tüm çalışmalar bizim için büyük değer taşıyor. Türkiye'de grafik tasarımı konusunda gelinen noktayı ve bu alandaki başarılı çalışmaları görmek bizleri heyecanlandırdı. Seçilen logonun, kurumun önemsediği süreklilik, dinamizm, şeffaflık ve dayanışma anlayışını yansıttığı inancındayız'' değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24