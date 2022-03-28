TÜSİAD Yönetim Kurulu'ndan Anıtkabir'e ziyaret

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Anıtkabir'i ziyaret etti. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, söz konusu ziyaret kapsamında Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Kaslowski, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı yazıda şu ifadelere yer verdi:

“Büyük Atatürk;

TÜSİAD Yönetim Kurulu olarak, bugün huzurunuzda olmaktan büyük onur duymaktayız. Bizlere hedef olarak belirlediğiniz "Muasır Medeniyet" düzeyine ulaşmak için ülkemizi daima ileriye taşıma sorumluluğunun bilinci ile gayret gösterirken yüce sahsınızı, ilke ve inkılaplarınızı korumanın azim ve kararlılığı içindeyiz.

Cumhuriyet değerlerine sıkı sıkıya sarılan ve işaret ettiğiniz çağdaş uygarlık hedefinden ayrılmayan iş dünyası liderleri olarak, ülkemizin her alandaki kalkınma sürecine destek olmaya devam edeceğiz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz.

Ruhunuz şad olsun. En derin saygılarımızla.”