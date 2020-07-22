TÜSİAD Yönetim Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

TÜSİAD Yönetim Kurulu siyasi partilerle temaslar kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

TÜSİAD Yönetim Kurulu, siyasi partiler ile görüşme serisi kapsamında bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Siyasi partilerin genel başkanları ile düzenlenen görüşme serisinde Covid-19 sonrası toparlanma süreci kapsamında ülkemizin önündeki fırsatlar ele alınıyor.

Normalleşme süreci bağlamında siyasi partilerin ekonomi programları başta olmak üzere öngördükleri programlar konusunda istişareler gerçekleştiriliyor.