TÜSİAD Yönetim Kurulu, Davutoğlu ve Karamollaoğlu ile bir araya geldi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu, siyasi parti liderleri ile gerçekleştirdiği toplantılar kapsamında bugün de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'yla bir araya geldi.

Siyasi partiler ile görüşme serisinde; Covid-19 sonrası toparlanma sürecinde Türkiye'nin önündeki fırsatlar ele alındı. Normalleşme süreci bağlamında siyasi partilerimizin ekonomi programları başta olmak üzere öngördükleri programlar konusunda istişareler gerçekleştirildi.