TÜSİAD Yönetim Kurulu, siyasi parti liderleriyle bir araya geldi
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu, siyasi parti liderleri ile bir araya geldi.
23 Temmuz 2020 17:21
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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu, siyasi parti liderleri ile gerçekleştirdiği toplantılar kapsamında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile görüşmeler gerçekleştirdi.
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Siyasi partiler ile görüşme serisinde; Covid-19 sonrası toparlanma sürecinde Türkiye'nin önündeki fırsatlar ele alındı
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Normalleşme süreci bağlamında siyasi partilerimizin ekonomi programları başta olmak üzere öngördükleri programlar konusunda istişareler gerçekleştirildi.