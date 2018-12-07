TÜSİAD Yönetim Kurulu Anıtkabir'i ziyaret etti

TÜSİAD Yönetim Kurulu bugün Anıtkabir'i ziyaret ederek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı yazıda “İş dünyası liderleri olarak, Cumhuriyet değerlerinin ışığında, ülkemizi daima ileriye taşıma sorumluluğu içinde çalışmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullandı.

Erol Bilecik’in mesajı şöyle:



"Büyük Atatürk;



Bugün TÜSİAD Yönetim Kurulu olarak, huzurunuzda olmaktan büyük onur duymaktayız. Akıl ve bilimi her zaman rehber kabul ederek bize armağan ettiğiniz Cumhuriyet değerleri geleceğimizin, bağımsızlığımızın ve özgür düşüncenin temel taşlarıdır. Biz de iş dünyası liderleri olarak, Cumhuriyet değerlerinin ışığında, ülkemizi daima ileriye taşıma sorumluluğu içinde çalışmaya devam edeceğiz.



Ülkemizi küresel rekabette ön sıralara taşıyacak bir “ekonomik kalkınma” için çalışmanın yanı sıra, “sosyal kalkınma” için de Türkiye'yi eğitim, bilim, sanat alanlarında parlatmanın gayreti içinde olacağız. Demokratik değerlere olan bağlılığımızı; hukukun üstünlüğü, özgürlük ve sosyal ilerlemeye olan inancımızı büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz.



Bu ülkenin birleştirici, ortak ve “bizi biz yapan” değeri olan zatıalinizi her daim minnetle anıyoruz. Uzun savaş yıllarının ardından emsalsiz bir azimle yeni bir ülke kuran Cumhuriyetimizin tüm kurucu kuşaklarının aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyoruz.

