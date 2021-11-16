TÜSİAD Yönetim Kurulu, ABD'de temaslarda bulunuyor

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Heyeti, 15-16 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek ABD temasları çerçevesinde; Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği yetkilileri; Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan ve düşünce kuruluşu uzmanlarıyla bir araya geliyor.

Söz konusu görüşmeler kapsamında Türk-Amerikan ilişkilerinin iyileştirilmesi ve ekonomik bağların güçlendirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunulacak. Ayrıca TÜSİAD’ın kamuoyu ile paylaştığı “Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa: İnsan, Bilim, Kurumlar” raporu da temaslarda paylaşılacak.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski başkanlığındaki heyette Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Ebiçlioğlu, İrem Oral Kayacık, Önder Sezgi, Can Yücaoğlu ve TÜSİAD Washington Temsilcisi Barış Ornarlı yer alıyor.