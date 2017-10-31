TÜSİAD ve TÜRKONFED'den KOBİ'lere destek

İstanbul, 31 Ekim (DHA) – TÜSİAD ve TÜRKONFED işbirliği ile Türkiye\'nin, öncelikle az gelişmiş bölgelerindeki KOBİ\'lerin insan kaynakları, teknoloji ve yönetim becerilerini iyileştirmeyi hedefleyen Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP), uzun vadede ise Türkiye\'deki tüm KOBİ\'lere odaklanacak.

BORGİP ile KOBİ\'ler ve iş insanları odağa alınarak, onların büyümesine destek olunması, dolayısıyla bu bölgelerde refah ve gelir artışına katkı sağlanması hedefleniyor.

Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP) ile bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılması ve bu bölgelerdeki iş insanları ve KOBİ\'ler odağa alınarak, Türkiye\'nin az gelişmiş bölgelerinde refahın artırılması amaçlanıyor.

Projenin pilot uygulamasına ilişkin sonuçlar ve KOBİ\'lere yönelik destek mekanizmaları içeren platform, 31 Ekim tarihinde TÜSİAD Genel Merkezi\'nde yapılan basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı.

Bin firma arasından pilot 20 firma mentorlarla eşleştirildi

Gerçekleştirilen toplantıda, pilot mentorluk uygulamasına dahil edilen 20 firmanın, Kalkınma Bakanlığı, bölge Kalkınma Ajansları ve TÜRKONFED\'in bölgesel federasyonlarının işbirliğiyle belirlenen bölge illerinde bine yakın firma tespit edildiği, söz konusu firmaların sayısı sektör, il, ciro, çalışan sayısı gibi kırılımlar üzerinden 100\'e indirildiği ve çeşitli analiz ve değerlendirmeler sonucunda 20 firmanın, EMCC Türkiye ile oluşturulan pilot mentorluk uygulamasına dahil edildiği duyuruldu.

Proje dahilinde, KOBİ\'lere yönelik, “İşimizi Nasıl Büyüteceğiz? Gelecek Kuşaklara Nasıl Devredeceğiz?” ve “Büyüyen KOBİ\'ler” başlıklı seminerler de verildiği ve bu kapsamda, Elazığ ve Mersin\'den 500 iş insanına temel finansman, satış ve pazarlama ve kurumsallaşma, Malatya, Hatay ve Mersin\'den 450 iş insanına teknoloji ve dijitalleşme seminerleri verildiği açıklandı.

Yerel firmaların büyümesi, yerel kaynakların geliştirilmesi gerekiyor

BORGİP platformunun tanıtıldığı basın toplantısında konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik şunları söyledi: \"Bölgesel teşvik paketleri, bölgesel politikalar açısından olumludur ancak geliştirilmesi gerekir. Az gelişmiş bölgelerimizde; yerel firmaların büyümesine odaklanacak kalkınma stratejilerinin hayata geçirilmesi, yerel kaynakların güçlendirilmesi, merkezi ve yerel tüm aktörlerin dahil olduğu bir yönetişim anlayışının daha fazla benimsenmesi gerekiyor. Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi, kısaca ‘BORGİP\' bu yeni yaklaşımın çıktısıdır ve tam bir Türkiye projesidir. Rekabet gücü yüksek, ekonomisi kuvvetli, güçlü ve mutlu bir Türkiye hedefini gerçekleştirmek için, hiç şüphesiz ki, demokrasi, insan hakları, laiklik, hukuk devleti, adalet, AB ile ilişkiler, bilimsel temelli bir eğitim sistemi, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda hızla ilerlemeliyiz. Aksi takdirde yapılan yatırımlar veya sağlanan teşvikler, maalesef bizi bu hedefe ulaştırmakta yetersiz kalacaktır.\"

BORGİP bir Türkiye projesi

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu ise şu görüşleri paylaştı: “Türkiye\'nin küresel rekabet gücünü artırmanın yolu, ülke ekonomisinin lokomotif olan KOBİ\'lerin rekabetçiliğini artırmaktan geçiyor. BORGİP ile verimlilik, istihdam, teknolojik altyapı, Ar-Ge ve inovasyon gibi alanlarda KOBİ\'lerin küresel rekabet gücünü artırma hedefiyle yola çıktık. BORGİP, bugün itibarıyla Türkiye ekonomisinin dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girmesinin ve orta gelir tuzağından çıkışının anahtarı niteliğindedir. KOBİ\'lerimizin Türkiye\'nin büyümesinde çok önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu anlamda da bunun sadece bölgesel bir proje olmasının dışında tüm Türkiye\'yi kucaklayan bir proje olması için çaba gösteriyoruz. Türkiye ekonomisinin sürdürülebilirliği, işletmelerin üretkenliği ve verimliliğine odaklanan BORGİP, bir Türkiye projesidir.”

TÜSİAD BORGİP Çalışma Grubu Başkanı Şükrü Ünlütürk, BORGİP projesine ilişkin şunları söyledi: \"BORGİP, özellikle, kişi başı yıllık geliri ülke ortalamasının yarısından az olan bölgelerimizin kalkınması amacıyla, o bölgelerdeki yerel iş insanlarının ve şirketlerin çok önemli bir rol oynayabilecekleri düşüncesi ile kurgulanmış bir projedir. Başarı hikayeleri yaratarak, çarpan etkisi ile çok sayıda firmanın büyümesine, yeni firmaların kurulmasına yardımcı olmayı hedefleyen bir destek platformudur. BORGİP ile hedeflenen, KOBİ\'lerin sürdürülebilir olarak büyümesine katkı sağlamak, bu amaçla başta yönetim becerileri, nitelikli insan kaynağı ve teknoloji olmak üzere ihtiyaç duydukları alanlarda desteklere ulaşabilmeleri için kolaylaştırıcı bir platform oluşturmaktır.\"