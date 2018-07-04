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Ekonomi

TÜSİAD ve Koç Üniversitesi'nden "Merkezi Yönetim Bütçe Takip Raporu"

İstanbul, 4 Temmuz (DHA) - Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Koç Üniversitesi’nin birlikte oluşturduğu "Merkezi Yönetim Bütçe Takip Raporu”" 6 Temmuz'da TÜSİAD Genel Merkezi’nde basına tanıtılacak

04 Temmuz 2018 15:05

İstanbul, 4 Temmuz (DHA) - Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Koç Üniversitesi’nin birlikte oluşturduğu \"Merkezi Yönetim Bütçe Takip Raporu”\" 6 Temmuz\'da TÜSİAD Genel Merkezi’nde basına tanıtılacak.
Bilkent ve Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ferhat Emil tarafından hazırlanan raporda, 2012-2017 yılları arasında Merkezi Yönetim Bütçesi’nde gözlemlenen eğilimler incelenmekte ve 2018 yılı bütçesine ilişkin analizler sunulacak. Etkinlikte ayrıca raporun yanı sıra seçim sonrası dönemde izlenmesi gereken maliye politikaları tartışılacak.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası\'nın açılış konuşmasıyla başlayacak olan toplantıda, TÜSİAD Başekonomisti Dr. Zümrüt İmamoğlu moderatörlüğünde, \"Yeni Hükümet Döneminde Nasıl Bir Bütçe?\" konulu bir de panel düzenlenecek.
Panele konuyla ilgili görüşlerini belirtmek üzere Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Mahfi Eğilemez, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, Ankara Üniversitesi ile Bilkent ve Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ferhat Emil katılacak.

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