TÜSİAD: Türkiye'nin sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma stratejisine ihtiyacı var

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek "Türkiye’ye baktığımızda birçok problem var ama gerçekten sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma stratejisine ihtiyacımız var" dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen “TÜSİAD SÜR Konferansı”, bu yıl İzmir’de yapıldı. Başarılı sürdürülebilirlik uygulamalarını ve toplumsal etkilerini sergileyen sunumların yer aldığı konferansın açılış konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu yaptı.

Türkiye’nin olarak zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Bilecik, tüm çabaların sürdürülebilirliği sağlamak için gösterildiğini söyledi.

Bilecik, “Sürdürülebilir bir ekonomi kalkınma stratejisi üzerine TÜSİAD olarak uzun dönemdir çalışıyoruz. Türkiye’ye baktığımızda birçok problem var ama gerçekten sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma stratejisine ihtiyacımız var. Bugün içinde bulunduğumuz muhtelif zorluklara rağmen emin olun sürdürülebilirliği fazlasıyla konuşmanın gerektirdiği bir süreçten geçiyoruz” dedi.

"Başta cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele etmeliyiz"

Eldeki kaynakların daha verimli kullanılması gerektiğini ifade eden Bilecik, şunları söyledi:

“En başta cinsiyet ayrımcılığı olmak üzere ayrımcılıkla nasıl mücadele edebiliriz ve daha yaşanabilir şehirlere nasıl geçiş yapabiliriz, bunları düşünmeliyiz. Çevreden insana, insan haklarından nitelikli eğitime kadar sürdürebilir kalkınmanın iş dünyası ve bütün toplum açısından kıymeti harbiyesi son derece yoğundur. Hepimiz son derece iyi biliyoruz yapılan yolculuklar çok rahat düz ve kolay olmuyor. Yolculuklarda hedefe varılacak nokta kadar yolculuğun bu süresi dahilinde alınan tecrübeler son derece önemlidir.”

Sürdürülebilirliğin çevre ve ekonomi için çok önemli olduğuna dile getiren Bilecik, sürdürülebilirliğin zorunluluk haline geldiğini belirtti.

Kocaoğlu: Tarımda sorunlar var

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çevresel sürdürülebilirlik, doğanın korunması ve kırsalın kalkınmasıyla ilgili çalışmalarından örnekler veren İzmir Belediye Büyükşehir Başkanı Aziz Kocaoğlu, “hoyratça uygulamalara karşı yasal süreçlerde dik durarak, hukuksal haklarını aradıklarını” söyledi.

Çevre yatırımları konusunda Avrupa kentleriyle yarışır hale geldiklerini söyleyen Kocaoğlu, “Tarımda ve kırsalda sorunlar var. Biz ‘İzmir modeli’ diye model yarattık. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin finans yönetimi ve yatırımları sürdürülebilir olarak götürmesine kadar birçok görevi var. Doğanın sürdürülebilirliği konusunda büyük adımlar attık” dedi.

"Bakanlıktan 2 yıldır randevu talep ediyorum"

Kaynak oluşturma konusunda projeler üretildiğini aktaran Kocaoğlu, “Enerji Bakanlığı’ndan 1,5-2 yıldır randevu talep ediyorum. Geçen sene 180 milyon liralık elektrik kullandık. İZSU Büyük Kanal Projesi kapsamında rüzgar lisansı verilse bunun 150 milyon lirasını ödeyebiliriz. Borçlanabilme özelliğimiz var. Bir yatırım yapalım 10 yıl ödeyelim istedik. Bu şekilde İzmir bugünkü parayla 200 milyon liralık kaynağa rahatça ulaşır” dedi.