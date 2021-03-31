TÜSİAD: Türkiye'nin 2021 yılı döviz ihtiyacı 220 milyar dolar; ekonomi her şeye karşın yüzde 4.5 büyüyebilir

TÜSİAD, Merkez Bankası’nda gerçekleşen başkan değişikliği sonrasında Türkiye ekonomisiyle ilgili 2021 yılı öngörülerini revize etti. TÜSİAD Ekonomik Araştırmalar Birimi tarafından hazırlanan raporda Türkiye ekonomisinin iki önemli sorunu olan dış finansman ihtiyacı ve yüksek enflasyonun seyrinin, kısa vadede takip edilmesi gereken en önemli iki değişken olduğu belirtilerek “Her ikisi de büyüme üzerinde temel belirleyiciler olacaktır” denildi.

Yükselen enflasyon ve alım gücündeki belirgin azalmanın ekonomide hem öngörülebilirliği hem de güveni azalttığı belirtilen raporda, “Yarı dolarize bir ekonomide para politikasının etkinliği azalırken, Merkez Bankası başkan değişikliklerinin son yıllarda sıklığının artması ve para politikası inşa etme kapasitesindeki zayıflama da enflasyonla mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Doğru iktisadi politika üretme becerisinin azalması sonucunda yapısal enflasyon yıllar itibariyle yükselirken aynı zamanda daha yapışkan (yüzde 12-14 bandında inatçı) bir seviyeye çıkmıştır. Mart 2021 itibariyle yüzde 15.6 seviyesindeki enflasyonun, 2021 boyunca çift hanede gitmesini bekliyoruz” denildi. Daha önce TÜSİAD’ın 2021 yılsonu enflasyonunun yüzde 11 düzeyinde oluşmasını öngördüğü hatırlatılan raporda, “Son yaşanan değişiklikler ise tahminlerimiz üzerinde belirsizliği artırmıştır” ifadesine yer verildi.

Raporda TÜSİAD’ın yılbaşında gayrisafi yurtiçi hasıla büyüme öngörüsünün ise yüzde 4.5 olduğu belirtildi ve “Son dönemde yaşadığımız artan belirsizlikler, kurdaki değer kaybı ve yeniden yükselen risk primi çerçevesinde, büyüme tahminimize ilişkin yeni riskler ortaya çıkmıştır. Bahsettiğimiz artan belirsizliklere rağmen, bu aşamada 2021 için %4,5 seviyesindeki büyüme tahminimizi koruyoruz. Büyümenin 5 puanı iç talepten gelirken, net dış talebin 0,5 puan düşürücü etkisi olacağını hesaplıyoruz” denildi.

Bununla birlikte büyümenin sürdürülebilir olmadığı ifade edildi:

“Her ne kadar 2021 yılında yüzde 4,5’luk bir büyüme beklentimiz olsa da, büyüme dinamikleri, özellikle yatırım kalemindeki zayıf seyir ve kur üzerinde yaşadığımız baskı, özel sektör bilançoları üzerinden büyümenin sürdürülebilir olmadığına işaret ediyor. Sürdürülebilir büyümeye erişmek için de fiyat istikrarını yakalayıp ekonomiyi daha öngörülebilir ve oynaklığı düşük bir patikaya oturtmamız gerekmekte.”

TÜSİAD, 2021 yılı ekonomik öngörülerini şöyle açıkladı:

220 milyar dolar döviz ihtiyacı

TÜSİAD raporunda, 2021 yılında Türkiye ekonomisinin dış finansman ihtiyacının 220 milyar dolar olarak hesaplandığı ifade edildi.



Bunun 180 milyar doları özel sektör (banka+bankadışı) ve kamu dış borç ödemesi, 40 milyar doları ise cari açıktan geliyor.