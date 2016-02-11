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Yaşam

TÜSİAD toplantısına katılan Ali Koç, elindeki sarı-lacivert topu hiç bırakmadı

Mustafa Koç'un anıldığı toplantıda, "Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz" ifadeleri kullanılmıştı

11 Şubat 2016 13:39

Geçen hafta düşerek omzunu kıran Koç Holding grubuna bağlı Ford Otosan şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü eski yöneticisi Ali Koç, Çırağan Sarayı'nda katıldığı TÜSİAD toplantısında elindeki sarı-lacivert topu hiç bırakmadı.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), 46. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti.

Genel kurul öncesi, geçen ay hayatını kaybeden TÜSİAD Onursal Başkanı Mustafa Koç için özel bir anma programı düzenlendi. Toplantıya katılan Ali Koç, elindeki sarı-lacivert renkli topla oynadığı görüntülendi.   

Mustafa Koç, Fenerbahçe Kulübü üyesiydi.

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