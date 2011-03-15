TÜSİAD siyasilerle buluşacak

T24 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), genel seçim öncesinde siyasi parti liderleri ile bir araya gelecek.





TÜSİAD tarafından yapılan açıklamada, milletvekili genel seçiminin gerçekleşeceği 12 Haziran 2011 tarihi öncesinde, siyasi partilerin genel başkanlarının ağırlanacağı ''Siyasi Parti Genel Başkanları ile Toplantı Dizisi'' düzenleneceği, bu kapsamda ilk olarak 24 Mart 2011 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir toplantı gerçekleştirileceği belirtildi.





Siyasi partilerin plan, program, hedef ve politikaları hakkında bilgi edinileceği ve iş dünyası ile siyasi partilerin bu çerçevede görüş alışverişinde bulunmasının sağlanacağı toplantılar kapsamında, TÜSİAD tarafından hazırlanan, iş dünyasının yeni döneme ilişkin beklentilerini içeren ve önümüzdeki günlerde siyasi partilere ve kamuoyuna sunulacak kapsamlı ve güncel bir raporun da ele alınacağı kaydedildi.





Açıklamada, toplantı dizisinin ilkinin 24 Mart 2011 Perşembe günü Sabancı Center-Toplantı Salonu'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerinin katılımıyla düzenleneceği, toplantıda CHP programını TÜSİAD üyeleriyle paylaşacak Kılıçdaroğlu'nun, katılımcıların sorularını yanıtlayacağı bildirildi.





Toplantıya, TÜSİAD üyelerinin yanı sıra Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üyelerinin de davetli olarak katılacağı ifade edildi.





Açıklamada, Siyasi Parti Genel Başkanları ile Toplantı Dizisinin, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanları ve yöneticileri ile devam edeceği belirtildi.



