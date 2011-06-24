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Ekonomi

TÜSİAD ''SİYASİ DİYALOG'' İSTEDİ İSTANBUL (A.A)

24 Haziran 2011 17:25

-TÜSİAD ''SİYASİ DİYALOG'' İSTEDİ İSTANBUL (A.A) - 24.06.2011 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), yapıcı bir siyasi diyalog atmosferinde tüm siyasi partilerin seçmenden aldıkları temsil yetkisinin gereği olarak parlamentodaki yerlerini alması, yeni parlamentonun karşılaşılan güncel soruna çözüm bulmayı ilk gündem maddesi olarak belirlemesi gerektiğini bildirdi. TÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 12 Haziran seçimleri sonrasında yaşanan olaylar dizisinin, yeni anayasayı yapmasını bekledikleri yeni parlamentonun sağlıklı çalışmasını ve arzuladıkları diyalog ortamını engeller hale geldiği savunuldu. Açıklamada, parlamentoda temsil kabiliyeti olan tüm partilerin dahil olmadığı bir süreçte, yeni anayasa bağlamında Türkiye'nin üç temel sorunu olan kimlik, din ve vicdan özgürlüğü ile kuvvetler ayrılığı alanlarında kalıcı çözümler üretilmesinin mümkün olamayacağı ifade edildi. Bu nedenle, TÜSİAD'ın beklentisinin tüm siyasi partileri parlamentoda buluşturacak atmosferin yaratılması olduğu belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:  ''Bu aşamada, mevcut olağanüstü durumun gerektirdiği bir liderlik anlayışı ile siyasi parti liderlerimizin bir araya gelerek, olumlu bir atmosfer yaratılmasında ve soruna siyasi diyalogla çözüm üretilmesinde ön almasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Yapıcı bir siyasi diyalog atmosferinde tüm siyasi partiler seçmenden aldıkları temsil yetkisinin gereği olarak parlamentodaki yerlerini almalı, yeni parlamento karşılaştığımız güncel soruna çözüm bulmayı ilk gündem maddesi olarak belirlemeli, siyasi partiler mevzuatı, seçim sistemi, ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğünü kapsayan güven arttırıcı tedbirleri hemen almalıdır.''

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