TÜSİAD, Silikon Vadisi Ağı'nın açılışına katıldı

İstanbul, 24 Ekim (DHA) - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu ve üyeleri, Silikon Vadisi Ağı’nın açılışı sebebiyle Pazartesi günü ABD\'de bulunan San Francisco şehrini ziyaret etti.

TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı üyesi olan girişimci, yönetici, mühendis, bilim insanı ve yatırımcıların katılımıyla, girişimcilik ekosisteminin önde gelen merkezlerinden Galvanize’de bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğin açılışını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi Esin Güral Argat ve TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı Dönem Başkanı Ayşegül İldeniz yaptı.

Etkinliğin açılış konuşmasında, Silikon Vadisi’ndeki çalışmaların dönüştürücü gücüne ve Türkiye ve Vadi ekosistemi arasındaki ilişkinin güçlendirilmesinin önemine işaret eden Bilecik, “Türk iş dünyası olarak bu bölgede varlık göstermeyi, buradaki olağanüstü birikimden yararlanmayı, TÜSİAD’ın dijital ekonomi, Sanayi 4.0 ve girişimcilik alanlarındaki çalışmalarına katkı sağlamayı ve karşılıklı yatırım imkanlarını geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yapılan görüşmelerde TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı’nın etkili işleyişine yönelik çalışma prensiplerinin yanı sıra Türkiye’nin inovasyon ve girişimcilik ekosistemine değer sağlayacak öneriler tartışıldı.

TÜSİAD heyeti, program kapsamında Dünya Ekonomik Forumu Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi’nin yanı sıra, Silikon Vadisi bölgesinde yerleşik teknoloji ve risk sermayesi şirketlerinin yöneticileriyle de bir araya geldi.

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