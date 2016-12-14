TÜSİAD: Şamar yemiş bir kurumuz; troller çok ciddi çalışıyor

TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes, iş dünyasına yönelik siyasi baskılar olup olmadığı yönündeki soruyu “Kişilerin korkuları mutlaka her zaman olabilir ama iş dünyası amaçlarına yönelik yoluna devam ediyor. Hepimiz bu ülkede yatırım yapan çocuğumuzu yetiştireceğiz, sizler iş hayatına atılacaksınız bu ülke hepimizin. Dolayısıyla bazı eksiklikler varsa hep birlikte kapatmaya çalışarak bu güzel ülkemizi, gençliğimiz var, müthiş güzel topraklardayız. Onun için politikalarımızı bu güzelliklerimizi dünyayla paylaşmak üzerine yapmamız gerektiğini düşünüyorum" diye yanıtladı. Symes, bu konuda yıllar önce bazı şeyleri söyleyip şamar yemiş bir kurum olduklarını ifade etti.

“Bence girin twitter'a 'Cansen Başaran Symes' diye yazın çıkan mesajları okuyun. 'TÜSİAD' diye yazın çıkan mesajları okuyun, şu anda dolar bozdurdunuz, bozdurmadınız vatan haini" diyen Symes, "Troller çok ciddi çalışıyor. Ama doğru yanlış da demeyeyim data üzerinden konuşmalıyız, söylenenleri bir datayla desteklediğimiz sürece sıkıntı olmaması gerekir" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ANSİAD) 12-14 Aralık tarihleri arasındaki 14'üncü Girişimcilik Günleri'nin açılışı, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Atatürk Konferans Salonu'nda yapıldı. Etkinliğe, TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Döşemealtı Kaymakamı Mehmet Baygül, BAKSİFED Başkanı Ali Eroğlu, ANSİAD Başkanı Abdullah Erdoğan, ANSİAD üyeleri ve üniversite öğrencileri katıldı.

Girişimciliği hiçbir zaman sadece bir iş kurmakla sınırlamadığını belirten TÜSİAD Başkanı Symes, “Birçok başarılı kuruma bakılırsa içinde birçok girişimcilik ruhu olan profesyoneli barındırdığını görürsünüz" dedi. Kadın konusunun da sadece Türkiye'nin değil dünyada özellikle yönetim kademelerinde az görülen bir konu olduğunu belirten Symes, “Hem doğu bloğu hem de Avrupa'daki yönetim kurulu kadın üyeliğimde 7 sene tek başımaydım. Bu konudaki yalnızlığı iyi bilen birisiyim. Türkiye'de Allianz'dan yönetim kurulu başkanlığı teklifi geldi ve açıkçası o görevi kadınlar için rol model için kabul ettim. Kurumun içinden gelmeyip dışardan ve kadın bir yönetim kurulu atanması yine kadınlar içi önemli bir rol modeldi. Şu an hem CEO, hem 3 kadın yönetim kurulu üyem var" dedi.

TÜSİAD Başkanı Symes'in konuşması sırasında salonda iki kez elektrik kesintisi oldu. İlk kesinti kısa sürerken, ikinci kesinti yaklaşık 10 dakika sürdü. Şiddetli fırtına nedeniyle yaşanan elektrik kesintisinin düzelmesiyle Symes konuşmasına devam etti.

Yeni dünyanın para birimi hız

Her alanda inovasyon ve yeni girişimcilerin çok daha farklılık yaratması gerektiğine dikkat çeken Symes, “Yeni dünyanın para birimi hız" dedi. TÜSİAD olarak ana hedeflerinin Türkiye'nin geleceğine katkı sağlamak olduğunu ve bunun için özellikle gençleri çok daha odağa aldıklarını belirten Symes, “Daha iyi bir geleceğin gençlerimizle sağlanacağını düşündüğümüz için bir gençlik platformu oluşturduk. 2011'de TÜSİAD'ın pilot proje olarak Ankara'da başlattığı 'Bu gençlikte iş var' projesi var. Ülke çapında 3 bin 195 üniversite öğrencisinden gelen başvuruyu titizlikle değerlendirdik. Ali Koç, Cem Boyner ve birçok iş dünyası lideri bu fikirleri finale kadar ulaştırıyor. Fikrin hayata geçirilmesi ve ticarileştirilmesine yönelik ciddi bir eğitim programı var" dedi.

Oldukça sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz

TÜSİAD Başkanı, üniversite öğrencileri ve diğer katılımcıların sorularını da yanıtladı. Doların yükselmesi ve ekonominin küçülmesine ilişkin soru yöneltilen Symes, 2008'den bu yana dünyanın çok ciddi bir ekonomik sıkıntı içinde olduğunu belirterek, “Ekonomik olarak oldukça sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bunun bir küresel ayağı var, Trump'ın seçimi sonrasında dolar oldukça değer kazanmaya başladı. Bütün piyasaların parası değer kaybetti ama TL en çok değer kaybeden oldu, Meksika ile birlikte" diye konuştu.

Kadınlara uyarı, 'erkek gibi davranmayın'

Bir kadın rol model olarak örnek gösterilen ve bu konudaki tavsiyeleri de sorulan Cansen Başaran Symes, 21 yaşında iş hayatına başladığını belirterek, “Hiç bir zaman kadın olduğunuzdan vazgeçip erkek gibi davranmaya çalışmayın. Kadın-erkek ayrı önyargısıyla bir kere girmeyin. Doğal davranarak sadece Türkiye'de değil dünyada birçok erkeği de eğittiğimi düşünüyorum" dedi.

Reform ajandasından uzaklaştık

Türkiye'nin biraz zigzaglı bir ülke olduğunu belirten Symes, “Geçmişe baktığımızda çok zor şeyleri başarmış ve çok hızlı değişiklikleri yapabilmiş bir ülkeyiz. Dolayısıyla anahtara dönelim, başarılı olduğumuz yıllarda neleri doğru yapmıştık. AB çıtasında ciddi bir demokratikleşme, insan hakları, rekabetçi ve serbest piyasa ekonomisi, bağımsız kurumların gerçek anlamda bağımsız olarak çalışması, bütün bunlar o yol haritası içinde yapıldı, hayata geçirildi ve neticelerini, tohumlarını verdi. Ne zaman ki o süreçte durduk, daha iç konulara odaklandık, gelir de düşmeye başladı. İç ve dış dünyadaki küresel ekonomik değişimi gözardı etmiyorum ama asıl başarı zor dönemlerde o dışarının dalgalarına doğru daha güçlü reflekslerle, daha güçlü reformlarla atılmaktı. Biz reform ajandasından uzaklaştık" diye konuştu.

Ülkemizde çok ciddi troller var

TÜSİAD Başkanı Symes, ülkemizde ciddi troller olduğunu da belirterek, “Bence girin twitter'a 'Cansen Başaran Symes' diye yazın çıkan mesajları okuyun. 'TÜSİAD' diye yazın çıkan mesajları okuyun, şu anda dolar bozdurdunuz, bozdurmadınız vatan haini. Soyadımın ucundaki Symes herşey var. Troller çok ciddi çalışıyor. Ama doğru yanlış da demeyeyim data üzerinden konuşmalıyız, söylenenleri bir datayla desteklediğimiz sürece sıkıntı olmaması gerekir" dedi.

Yıllar önce şamar yemiş bir kurumuz



Symes, TÜSİAD ve iş dünyasına yönelik siyasi baskılar olup olmadığı yönündeki soruya ise “Kişilerin korkuları mutlaka her zaman olabilir ama iş dünyası amaçlarına yönelik yoluna devam ediyor. Hepimiz bu ülkede yatırım yapan çocuğumuzu yetiştireceğiz, sizler iş hayatına atılacaksınız bu ülke hepimizin. Dolayısıyla bazı eksiklikler varsa hep birlikte kapatmaya çalışarak bu güzel ülkemizi, gençliğimiz var, müthiş güzel topraklardayız. Onun için politikalarımızı bu güzelliklerimizi dünyayla paylaşmak üzerine yapmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi. Symes, bu konuda yıllar önce bazı şeyleri söyleyip şamar yemiş bir kurum olduklarını da dile getirdi.