TÜSİAD: Öğretmen eğitiminde yeni bir modele ihtiyaç var

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Türkiye'de öğretmen eğitimini yeniden düzenlemek için yeni modeller önerdi. Rhode Island College Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Özcan tarafından hazırlanan raporda, Türkiye'nin öğretmen eğitiminde yeni bir modele ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Raporda, birçok alanda olduğu gibi eğitimicinin eğitiminde de bilginin yanı sıra deneyime büyük önem verilmesi gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, bu deneyimin ve bilginin beraber aktarılması için bilgi üretiminin merkezi olan üniversitelerle öğretmenlik mesleğinin icra edildiği okulların işbirliği yapması da öneriliyor.

Raporda önerilen "okulda üniversite" modeli de "öğretmen eğitimi için uygulama yoğun geleneksel çırak-kalfa-usta modeliyle, bilime dayalı modern örgün eğitimi birleştiren ve teoriyle uygulamayı kaynaştıran bir model" olarak tarif ediliyor. Bu modelde, eğitim fakültesi öğretim üyelerinin, öğretmen eğitimi için işbirliği yapılan okullarda ofisleri olacak ve okullardaki deneyimli öğretmenlerden öğretim görevlisi olarak yararlanılacak. Meslek dersleri, işbirliği yapılan okullarda verilecek.

Okulda üniversite modeli

Raporda sunulan okulda üniversite modelinin Türkiye için önerilen iki farklı programı şöyle anlatılıyor:

"Alanda Yüksek Lisans Düzeyinde Okulda Üniversite: Alanda yüksek lisans yapmayı gerektiren Okulda Üniversite Modeli öğretmen eğitimi için en ideal formu oluşturmaktadır. Bu model uygulandığında öğretmen adayları dört yıllık bir lisans eğitimi alacak, öğretmenlik yapacağı bilim dalında yüksek lisans yapacak ve iki yıllık uygulaması olan bir öğretmen eğitimi görecektir. Lisans, yüksek lisans ve meslek eğitimi dersleri aynı programın içinde harmanlanacak, teori ve uygulama eş zamanlı olarak öğrenilecek, öğretmen adayları lisans ve yüksek lisans mezuniyet tezleriyle kendi alanlarında bilimsel uzmanlık kazanırken, toplam iki yıl süren Öğretmen Yardımcılığı ve Aday Öğretmenlik deneyimi ile öğretmenlik mesleğinde ustalaşacaktır."

"Alanda Yüksek Lisans Sonrası Okulda Üniversite: Alanda Yüksek Lisans Sonrası Okulda Üniversite Modeli (post-master model) uygulandığı zaman programa sadece öğretmenlik yapılacak bir alanda yüksek lisansını tamamlamış öğrenciler alınacaktır. Adaylar, yukarıda anlatılan modellerde olduğu gibi en az iki yıl süren okul-merkezli ve deneyime dayalı öğretmenlik meslek eğitimi alacaktır."

'Öğretmen eğitimindeki sıkıntılar'

Araştırmadan çıkan sonuçlara göre, Türkiye'de lisans düzeyinde öğretmen eğitimi yeterli değil. Öğretmenlik formasyonunun tek başına yeterli olmadığının da belirtildiği raporda, Türkiye'deki öğretmen eğitimiyle ilgili tespitler şöyle:

- Lisans düzeyinde öğretmen eğitimi artık yeterli değildir.

- Sadece "öğretmenlik formasyonu" veren lisans sonrası programlar başarılı değildir.

- Meslek eğitimini tamamlamadan öğretmen olmayı sağlayan "alternatif programlar" başarılı değildir.

- Formasyon eğitimi veren lisans sonrası programları başarılı kılacak mesleki eğitim normları oluşmamıştır.

- "Eğitimde" yüksek lisans veren programların çok azı başarılı olmuştur.

- Başarılı örneklerine rağmen "eğitimde" yüksek lisans modeli bilgi çağı için yeterli değildir.

- "Alanda" yüksek lisans ve öğretmen eğitimini birlikte veren başarılı modeller ortaya çıkmıştır.

- "Alanda" yüksek lisans sonrası öğretmen eğitimi veren başarılı modeller ortaya çıkmıştır.

- "Alanda" yüksek lisansı olanlara "eğitim" yüksek lisansı veren modeller ortaya çıkmıştır.

- Meslek eğitiminin "süresi" ve "süreci"yle ilgili normlar oluşmuştur.

'Yasal düzenleme gerekli'

Türkiye için önerilerin de yapıldığı raporda, öğretmen eğitiminin yüksek lisans düzeyinde olması için yasal düzenleme yapılması ve öğretmen adaylarının yüksek lisans derecesine ve deneyime dayalı, en az iki yıl süren meslek eğitimine sahip olmalarını zorunlu hale getirilmesi önerildi.

Raporda ayrıca; mevcut öğretmenlerin alanlarında yüksek lisans yapmaları, öğretmenleri bu amaçla motive etmek ve desteklemek için bir teşvik programı hazırlanması ve de eğitim fakültelerine öğrenci seçme kriterleri değiştirilerek öğretmenliğe ilgi ve yeteneği olan öğrenciler seçilmesi önerildi.

Raporun tamamı için tıklayın...