TÜSİAD “Ne Okusam? Ne Olsam?” meslek videoları projesi Sanayi 4.0 ile devam ediyor

İstanbul, 14 Mayıs (DHA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) gençlerin meslek seçimi ve kariyer süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla 2014 yılında başlattığı “TÜSİAD Ne Okusam? Ne Olsam?” projesi, dijital dönüşüm ve Sanayi 4.0 temalı meslek videolarıyla zenginleştirilerek yoluna devam ediyor.

Farklı sektörlerden profesyonellerin kariyer hikâyelerini izleyicilere aktardığı projede, yaklaşık üç dakikalık kısa videolar ile farklı iş alanları ve mesleklerin tanıtılması amaçlanıyor. İşgücü piyasasındaki vasıf uyumu sorunu dikkate alınarak, gençlerin meslek ve kariyer seçiminde farkındalık yaratılması hedefleniyor.

Proje kapsamında 2014 yılında değişik sektörlerden toplam 52 meslek videosu yayınlanmıştı. Projenin dijital dönüşüm ve Sanayi 4.0 odaklı yeni fazında, 10 meslek videosu Gençlik Haftası’nın 14-19 Mayıs döneminde olmak üzere, toplam 25 yeni videonun üniversite tercih dönemi öncesinde yayınlanması planlanıyor.

Meslek videolarında yer alan şirketlerden temsilciler, kariyer hikayelerinin yanı sıra dijital dönüşüm ve Sanayi 4.0’ın mesleklerine etkisini de anlatıyor.

“TÜSİAD Ne Okusam Ne Olsam Meslek Videoları Projesi”, TÜSİAD ve Turkish Women’s International Network (TurkishWIN)’in proje tasarımı ve kürasyonunda, “dijital işte kız kardeşlik platformu” Binyaprak’ın prodüksiyonu ve GelecekDahaNet, KAGİDER ve Binyaprak’ın yaygınlaştırma paydaşlığında yapılıyor.