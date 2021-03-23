TÜSİAD, Marsh Türkiye ve Zurich Sigorta “2021 Küresel Riskler Raporu”nu tanıttı

Her yıl Dünya Ekonomi Forumu’nda açıklanan Küresel Riskler Raporu’nun tanıtımı Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Marsh Türkiye ve Zurich Sigorta iş birliğinde gerçekleştirildi.

Dünya Ekonomik Forumu’nun bu yıl yayımlanan Küresel Riskler Raporu’nda, Covid-19 salgınının yarattığı risklerle birlikte, küresel çapta yaklaşık 700 uzman ve karar verici ile gerçekleştirilen Küresel Risk Algı Anketi sonuçlarından elde edilen diğer riskler geniş olarak ele alınıyor. Raporda pandemiden çıkartılacak derslerden ve tarihsel risk analizinden yararlanarak, dayanıklılığı artırmaya yönelik öneriler de sunuluyor.

Olağanüstü hava olayları, dijital eşitsizlik ve siber güvenlik ilintili risklerinin öne çıktığı raporda, kısa vadede Covid-19 salgını ile tetiklenen sağlık, ekonomik ve teknolojik eşitsizliklerin toplumsal uyumun ve genç neslin üzerinde oluşturabileceği baskıya dikkat çekiliyor. Öte yandan, iklim değişikliğinin kaçınılmaz sonuçları hakkında küresel iş birliğinin önemi vurgulanıyor.

Toplantının açılış konuşmaları Marsh Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Bayazıt ve Zurich Sigorta CEO’su Yılmaz Yıldız tarafından yapıldı.

Tayfun Bayazıt: Uzun vadeli riskleri görmezden gelmek, gerçekleşme olasılığını ve risk gerçekleştiğindeki etkisini azaltmıyor

Küresel Riskler Raporu ile değişen dünyaya paralel olarak değişen küresel risk faktörlerinin en doğru şekilde altını çizerek profesyonel ve toplumsal alanlarda farkındalığı yaratmak ve artırmak amacında olduklarına dikkat çeken Marsh Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Bayazıt, “Önceki raporlar, pandemi ve sağlık riskleri ile ilgili uyarılarda bulunmuştu.

Pandemi ile gördük ki uzun vadeli riskleri görmezden gelmek, gerçekleşme olasılığını ve risk gerçekleştiğindeki etkisini azaltmıyor. Bu raporda ise COVID-19’un mevcut birçok sorun üzerinde tetikleyici ve hızlandırıcı etkisini de görüyoruz. Pandemi yalnızca bir sağlık sorunu olmakla kalmadı, bizi yoksulluğu ve eşitsizliği daha da geriye götürme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Ayrıca sosyal uyumu ve küresel iş birliğini de zayıflattı ve zayıflatmaya devam ediyor. Pandeminin geçim kaynakları üzerindeki etkisi, özellikle birikimi olmayanlar, dezavantajlı gruplar, işlerini kaybedenler veya maaş kesintileriyle karşı karşıya olanlar için oldukça sarsıcı oldu. Özellikle de istihdamın neredeyse buz tuttuğu bir dönemde işgücüne katılmaya çalışan genç nesil, iklim krizi ve ekonomik krizlerden sonra bir büyük krize daha maruz kaldı. Pandemi nedeniyle gençlerin eğitimleri, refahları ve ruh sağlıkları tehlike altında. Ayrıca bir senedir yaşadığımız pandemiden ders çıkarıp, en önemli uzun vadeli risk olan iklim krizi için şimdiden aksiyonlar almamız ve yaşadığımız gezegenin kurallarına uyum gösteren politikalar benimsememiz gerekiyor.” dedi.

Yılmaz Yıldız: Covid-19 bulaşırken demokratikti ama sonradan bıraktığı tortu itibarıyla demokratik değil

Son 10 yılda yayınlanan Küresel Riskler Raporları’nda, farklı zamanlarda pandemi riski uyarısında bulunulduğuna dikkat çeken Zurich Sigorta CEO’su Yılmaz Yıldız; konuşmasına şöyle devam etti; “Pandemi riskinin olma olasılığının her geçen yıl arttığı uyarısı da yapılmış. Bu çerçevede Covid-19, dünyadaki ne ilk pandemi, ne de son pandemi olacak. Salgının kalıcı anlamda en önemli etkilerinin sosyal yaşamda olacağı ön görülüyor. Covid-19 bulaşırken demokratikti ama sonradan bıraktığı tortu itibarıyla demokratik değil. Ne yazık ki pandemiyle birlikte toplumlardaki dijital-analog, zengin-fakir, genç-yaşlı, kadın-erkek ayrımı ciddi anlamda arttı. Bu nedenle pandeminin etkilerinin irdelenip, sosyal anlamda da hızlı bir şekilde çözüm üretilmesi gerekiyor.”

Barış Oran: Sosyal ve sürdürülebilir çevre konularında duyarlılığı ön planda tutmamız gerekiyor

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Barış Oran konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Yapılan çalışmadan pandemi sonrası dönemde dünyada sosyal problemlerin ve gezegenimizin yaşadığı çevre sorunsalının daha da ön sırada gündeme geleceğini görüyoruz. İşletmelerimizin paydaşları ile sağlıklı ve güvene dayalı ilişkilerinin kuvvetlenmesi için sosyal ve sürdürülebilir çevre konularında duyarlılığı ön planda tutmamız gerekiyor. Bu yeni dönemin getireceği riskler de aynı zamanda birer fırsat olarak önümüze çıkıyor.”

Toplantının devamında Küresel Risk Raporu, Marsh Kıta Avrupası Risk Yönetimi Lideri Carolina Klint ve Zurich Sigorta Grubu, Ticari Sigortalar CRO’su Eugenie Molyneux tarafından sunuldu. Pandemi ile beraber şekillenen küresel risklerin uzman konuklarla tartışıldığı bir panel ile etkinlik sona erdi. Panele Marsh Türkiye Eş CEO’su Tarık Serpil, Zurich Sigorta CEO’su Yılmaz Yıldız, Ekonomist Dr. O. Cevdet Akçay, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Merkezi Müdürü Prof. Dr. M. Levent Kurnaz ve New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Şirin konuşmacı olarak katıldı.

2021 Küresel Riskler Raporu’na erişim için:

https://www.marsh.com/tr/tr/insights/research-briefings/global-risks-report-2021.html