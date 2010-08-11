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Ekonomi

TÜSİAD: Mali kuralın ertelenmesi önemli bir sapma

TÜSİAD: Mali Kural uygulamasının ertelenmesi, kural tabanlı politika anlayışından önemli bir sapma niteliği taşır.

11 Ağustos 2010 03:00

T24- TÜSİAD Yönetim Kurulu, Mali Kural uygulamasının ertelenmesi ile ilgili çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.


Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“2008 yılından bu yana Hükümetin gündeminde olan Mali Kural uygulaması yönündeki tercihi, gerek küresel krizle mücadele sürecinin başarısı, gerek iş ve yatırım ortamının kalitesi gerekse de maliye politikasının bütünlüğü ve öngörülebilirliği açısından önemli bir girişimdir. Mali Kural uygulaması, büyüme sürecinde ortaya çıkabilecek beklenmedik gelişmeler karşısında maliye politikasının emniyetli bir bant içinde kalmasını sağlayan ve bu yönüyle ekonomik birimlerin karar süreçlerine son derece olumlu katkı sağlayabilecek bir uygulamadır. Bu çerçevede Mali Kural, Orta Vadeli Program’ın önemli bir tamamlayıcısı niteliğindedir.

Küresel krizle mücadelede uygulanan genişleyici maliye politikalarından çıkış ve orta vadeli mali istikrar açısından kritik derecede önem verdiğimiz Mali Kural uygulamasının, neredeyse süresiz ertelendiğine dair gündeme gelen haberler, doğru olması durumunda, idarenin içsel tutarlılığı ve kural tabanlı politika anlayışı açısından bir sapma niteliği taşıyacaktır.

İş dünyası olarak kritik önem atfettiğimiz ve 2010 yılı TBMM gündeminin sıkışıklığına bağlı olarak ertelendiğini düşündüğümüz Mali Kural uygulamasının, Ekim ayında çalışmaya başlayacak TBMM’de süratle ele alınması ve kanunlaşması büyük önem taşımaktadır. Mali Kural’ın hayata geçmesi, özelikle seçim dönemine gireceğimiz 2011 yılı ve sonrası için, orta vadeli mali görünüm ve iş ve yatırım ortamının güvenliği açısından önemli bir görev görecektir.”

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