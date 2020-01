TÜSİAD kurum içi girişimcilik buluşması, Gaziantep’te yapıldı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- TÜRK Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), tarafından düzenlenen ‘Kurum içi girişimcilik’ konferansı Güneydoğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu ev sahipliğinde Gaziantep’te yapıldı.

Bir otelde düzenlenen konferansa TÜSİAD Kurum İçi Girişimcilik Çalışma Grubu Başkanı Pınar Abay, GÜNSİFED Başkanı Mesut İşsever, dernek üyeleri ile çok sayıda işadamı katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İşsever, girişimciliğin Gazianteplilerin, DNA’sında olduğunu söyledi.

Gaziantep’in, her yıl Türkiye ekonomisinin yaklaşık 2 katı büyüdüğünü aktaran İşsever şunları dedi:

“Konu girişimcilik olunca hepimizin rolleri artık değişmiştir. Patronların, orta düzey yöneticilerin ve hatta çalışanların dahi rolleri tamamen değişmiş durumdadır. Hepimizin bu değişime ayak uydurması gerekmektedir. Bundan 40-50 yıl önce 500 sanayici listesinde yer alan şirketlerin birçoğu bugün faaliyet gösteremiyor. Bunun sebebi ise, bugün konuşacağımız değişime, girişimcilik dalına ayak uyduramamalarıdır. Günümüzde geleceği göremeyen ve değişime ayak uyduramayan, girişimcilik ruhunu kurum içinde kurgulayamayan ve çağın gerisinde kalan hiçbir kurumun varlığını sürdürmesi mümkün değildir. Kurumların ayakta kalması ve varlığını sürdürebilmesi için liderlerin kurum içinde yeni fikirlerin önünü açması ve bu fikirleri kurum için de tüm çalışanlarla paylaşması lazım. Gaziantep girişimci bir kent hepimizin ruhunda girişimcilik var.”

Pınar Abay ise dünyada büyük bir değişim yaşandığını ve bu değişime ayak uydurulması gerektiğini aktararak şunları ifade etti:

“Girişimcilik, çalışkanlık aslında bunların üzerine daha fazla şeyler koyma vakti. Neden? Çünkü dünyaya baktığımızda hepimiz her gün şahit oluyoruz ki inovasyon ve teknoloji her ne iş yaparsak yapalım iş yapım şekillerimizi önümüzdeki dönemde değiştiriyor. Eminim bu odada bir çok girişimcilik hikayesi var, bundan sonraki dönemde kurduğumuz şirketlerin kendisinin yani sadece patronlarının değil, çalışanlarında nasıl daha iyi girişimci olmayı düşünme vakti. Önümüzdeki dönemde dünyadaki ekosistemlere baktığımızda, dünyada katma değeri, dünyadaki şirketlerin yüzde 20’si tüm dünyadaki katma değirin yüzde 80’ini alıyor. Neden? Çünkü inovasyon ve katma değer ile beraber aslında asırlık şirketleri deviriyor ve yerine daha küçük inovasyona, teknolojiye, yeniliğe yatırım yapmış şirketler geliyor. Dolayısı ile Gaziantep için de bu bir fırsat. Türkiye Endüstri 4.0’ı konuşurken bizim şu an buradaki bu elverişli ortamın üzerine bir de kurum içi girişimcilik kültürünü daha da yaygınlaştırabilirsek aslında Gaziantep’in, Türkiye’de öncü olabilecek yeni bir ekosistem olma potansiyelini tartışıyor olmak oldukça heyecan verici.”

Konuşmaların ardından Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Direktörü İhsan Elgin moderatörlüğünde, Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan, BASF Türkiye CEO’su Buğra Kavuncu ve Koç Holding koordinatörü Murat Peksavaş’ın konuşmalar yaptığı panel düzenlendi.



FOTOĞRAFLI