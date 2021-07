TÜSİAD "Küresel Siyaset Forumu" kuruldu

Küresel düzeydeki siyasal dinamikleri ve dış politika konularını disiplinler arası bir bakışla ele almak amacıyla Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) bünyesinde "Küresel Siyaset Forumu" oluşturuldu. Forumun Akademik Koordinatörlüğünü Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Evren Balta yürütecek.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, "Küresel gelişmeleri, ufuk çizecek geniş bir perspektiften ele alarak Küresel Siyaset Forumu'nun çalışmalarına yön vermek üzere ülkemizin önde gelen akademisyen, diplomat ve gazetecilerinden oluşan bir Akademik Danışma Kurulu da görev yapacak. Forum etkinlikleri kapsamında toplantılar, webinarlar düzenlenecek ve raporlar hazırlanacak" denildi.



Prof. Dr. Evren Balta'nın, Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi ve Uluslararası İlişkiler bölüm Başkanı olduğu belirtilen TÜSİAD açıklamasında, şu bilgiler verildi:



"Özyeğin Üniversitesi'ne katılmadan önce 2017 yılında Institute for Human Sciences (Viyana, Avusturya, 2017) Küresel Diyalogda Rusya Programında araştırmacı; New York Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Programında (2017-2018, New York, ABD) Fulbright desteği ile misafir öğretim üyesi olarak bulunmuş ve aynı yıl CUNY-The Graduate Center'in seçkin mezun ödülünü almıştır. Balta, ayni zamanda Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi kıdemli araştırmacısı, Global İlişkiler Forumu (GIF) üyesi ve Uluslararası İlişkiler Dergisi dergisinin eş-editörüdür. 2021 yılından itibaren TÜSİAD bünyesinde oluşturulan Küresel Siyaset Forumu'nun akademik koordinatörlüğü görevini üstlendi." (DHA)