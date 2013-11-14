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Ekonomi

TÜSİAD, İsrail iş dünyasıyla buluştu

TÜSİAD Yönetim Kurulu ve TÜSİAD üyelerinden oluşan 25 kişilik bir heyet İsrail'deki muadil kuruluşu MAI (İsrail İmalatçılar Birliği) ile Tel Aviv'de bir araya geldi

14 Kasım 2013 21:33

Mayıs ayında İstanbul'da, TÜSİAD'ın evsahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda TÜSİAD-MAI Yürütme Komitesi kurulması ve komitenin belirlenecek sektörler üzerinde ortak çalışma yapması kararlaştırılmıştı. Oluşturulan Yürütme Komitesi'nin ilk toplantısı 13 Kasım 2013 tarihinde MAI'nin ev sahipliğinde Tel Aviv'de TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz ve MAI Başkanı Zvi Oren'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Yürütme Komitesi toplantısında iki ülke arasındaki iktisadi ilişkilerin geliştirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. İş ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik genel konuların yanı sıra, tarım-gıda, tıbbi teknoloji, zirai teknoloji, tekstil, enerji, turizm ve üniversitelerarası işbirliği konuları ele alınarak somut işbirliği alanları tespit edildi ve bu konularda alt komiteler oluşturulmasına karar verildi. Kurulan alt komitelerin, belirlenen projelerde sağlanacak pozitif adımları tartışmak ve daha ileriye götürmek üzere iki ay içinde biraraya gelmesine karar verildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz şu ifadeleri kullandı:
"TÜSİAD ve MAI bu yılın Mayıs ayında İstanbul'da biraraya gelerek iki ekonominin ortak çalışma alanlarını ele alacak bir Yürütme Kurulu oluşturmaya karar verdi. İnanıyoruz ki ortak çıkarlar ve değerler temelinde gelişen güçlü ilişkiler ve sağlam ekonomik işbirliği her iki ülke açısından önem taşımaktadır. Yürütme Kurulu'nun ilk toplantısını dün MAI'nin Genel Merkezi'nde gerçekleştirdik. Belirlediğimiz alanlardaki potansiyel işbirliği imkanlarına yönelik somut yol haritası çizdiğimiz son derece verimli ve gelecek vaat eden bir toplantı yaptık. "

MAI Başkanı Zvi Oren ise şunları ifade etti:
“TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz ve Türk iş dünyası heyetini İsrail'de ilk defa ağırlıyor olmanın ayrıcalığını yaşadığımız için çok mutluyuz. Türkiye ile İsrail arasındaki iyi iş ilişkileri bizim için çok önemli. İnanıyorum ki bu işbirliğimiz ve iki ülke arasındaki ticaret artmaya ve gelişmeye devam edecektir."

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