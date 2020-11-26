TÜSİAD'ın yeni baş ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), finansal piyasalarda uzun yıllara dayanan profesyonel deneyimi olan Gizem Öztok Altınsaç'ın derneğin başekonomistliğine atandığını duyurdu.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada Altınsaç'ın 1 Aralık itibarıyla göreve başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, yurt dışında bir finansal kurumda kariyerine devam edeceği ifade edilen eski TÜSİAD Başekonomisti Zümrüt İmamoğlu’na ise başarılar dilenirken, İmamoğlu’na, TÜSİAD’a katkıları ve çalışmaları için teşekkür edildi.

Altınsaç'ın 2001 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun olduğu bilgisi verilen açıklamada, "Aynı yıl Bilkent Üniversitesi İktisat yüksek lisansına başladı ve aynı üniversitede asistanlık yaptı. Yüksek lisans derecesini Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden aldı. 2004 yılında Garanti Yatırım’da Ekonomistlik görevine başladı. 2012-2016 yılları arasında Garanti Yatırım’da Baş ekonomistlik görevini yerine getirdi. Ardından GOA danışmanlık şirketini kuran Altınsaç çeşitli kurumlara danışmanlık hizmeti vermiştir. 2011 yılından bu yana, eş zamanlı olarak, Bloomberg HT’de yorumcu olarak yayın yapmakta olan Altınsaç, Sabancı Üniversitesi’nde ve Özyeğin Üniversitesi’nde dersler vermektedir" denildi.