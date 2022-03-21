TÜSİAD Heyeti Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarda bulunacak

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin başkanlığındaki heyet 21-23 Mart tarihlerinde Dubai ve Abu Dabi’de temaslarda bulunacak. Görüşmelerde Türkiye- BAE ikili ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması, bu amaçla oluşturulabilecek işbirlikleri ele alınacak.

Bu kapsamda BAE’de düzenlenecek ziyarette TÜSİAD heyeti, 21 Mart Pazartesi günü, Dubai’de BAE İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Mariam Almheiri ve DP World Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Sultan Bin Sulayem ile görüşecek. Dubai Ticaret Odası ve Dubai Uluslararası Finans Merkezi temsilcileri ile de görüşmelerde bulunacak. Ayrıca EXPO 2020 ziyaret edilecek.

Heyet, 22 Mart Salı günü Abu Dabi’ye geçerek BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi ile görüşecek. Abu Dabi Ticaret Odası, Abu Dabi Ticaret Bankası, Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) temsilcileri ile temaslarda bulunacak. Abu Dabi Ticaret Odası ile bir işbirliği mutabakatı imzalanacak. Heyet, T.C. Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer’in ev sahipliğinde düzenlenecek resepsiyona katılacak.

Son olarak 23 Mart Çarşamba günü ise Dubai’de temaslarına devam edecek olan heyet, TÜSİAD üye şirketlerinin Dubai’de yerleşik temsilcilerinden oluşan TÜSİAD Dubai Network üyeleri ile biraraya gelecek. Ayrıca Al Ghurair Group Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşecek olan heyet, Gelecek Müzesi’ni de ziyaret edecek.

İlk temas Mart 2020'de gerçekleşmişti

TÜSİAD Mart 2020 tarihinde BAE’ye ilk ziyaretini düzenlemiş ve Dubai merkezli Körfez Network açılışını BAE iş dünyasının da geniş katılımıyla gerçekleştirmişti.

Salgın döneminde ise başta Dubai ve Abu Dabi Ticaret Odaları Başkan ve yöneticileri olmak üzere iş dünyası ve finans kuruluşları temsilcileri ile görüşmeler sürdürülmüş ve karşılıklı işbirliği imkanları ele alınmıştı.

Heyette TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri İrem Oral Kayacık ve Serkan Sevim, TÜSİAD Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Akol, TÜSİAD Körfez Network Başkanı Bilgün Gürkan, TÜSİAD Dubai Network Koordinatörü Arda Tokbaş, TÜSİAD Üyeleri Nüket Küçükel Ezberci, Bahadır Balkı, Alp Karaağaç, Kaan Kiziroğlu, Fevzi Toksoy, TÜSİAD Körfez Network Üyesi Aydın Öz, TÜSİAD Küresel Ekonomik İlişkiler Direktörü Tamer Şen ve Küresel Ekonomik İlişkiler Kıdemli Uzmanı Başat Şimşek yer alıyor.

İki ülke siyasi temaslarda bulunmuştu

Diğer yandan Türkiye ve BAE arasında siyasi sorunların çözümü için görüşmeler yapılmış, aralık ayında BAE Velihat Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan kasım ayında Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü.

Erdoğan ise şubat ayında resmi temaslar için BAE'ye gitmişti.