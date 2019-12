-TÜSİAD: HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞI REDDEDİYORUZ İSTANBUL (A.A) - 18.08.2010 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi, Bölgesel Gelişme ve İş Dünyası ile İlişkiler Komisyonu Başkanı Muharrem Yılmaz, TÜSİAD'ın her türlü ayrımcılığı reddettiğini bildirdi. Yılmaz, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''Anadolu sermayesiyle ilgili yaptığı değerlendirme ve iş dünyasını ayrıştıran açıklamalarına'' ilişkin TÜSİAD adına yazılı açıklama yaptı. Türkiye'nin, yükselen ekonomisi ile uluslararası rekabet ortamında kendisine yer açmaya ve bunu dış politikası ile desteklemeye çalışan bir ülke konumunda olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti: ''Böyle bir çabanın topyekun bir seferberlik gerektirdiği açıktır. Uluslararası rekabet gücümüzü artırma ve sürdürme çabası, İstanbul-Anadolu ayrımı olmadan, tüm iş dünyasının hedefidir. Bu yüzden, böyle bir çabayı en üst düzeyde desteklemesi gereken Sayın Başbakanın iş dünyasını bu şekilde ayrıştırmak isteyeceğine inanmak istemiyoruz. Kaldı ki, TÜSİAD üyeleri, ülkenin çeşitli illerinde mukim ama ülkenin tüm sathında üretimleri, yatırımları olan iş dünyası mensuplarıdır. Anadolu'da üretim yapan pek çok sanayi kuruluşunun merkezleri İstanbul'da, İstanbul merkezli birçok üyemizin tesisleri Anadolu'dadır. Türk sanayii fiiliyatta, dikey entegrasyon içinde birbirlerine girdi üreten tesisleriyle, hiçbir coğrafi ayrım olmaksızın aynı uluslararası rekabet ortamında işbirliği içerisinde çalışmaktadır. TÜSİAD olarak, her türlü ayrımcılığı reddediyoruz ve esasen Türkiye'nin kalkınmasına, gelişmesine ve Türk insanının refahına ilişkin idealleri, Türkiye'ye olan inançları ve yurt sevgileri bakımından iş dünyası mensuplarının birbirinden farklı olmadığı görüşündeyiz.''