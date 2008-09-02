TÜSİAD: Gül, Erivan'a gitsin

TÜSİAD, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün davetli olduğu Erivan’daki milli maça katılımının, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine, karşılıklı diyalog anlayışının yerleşmesine ve mevcut sorunların soğukkanlı ve akılcı bir şekilde çözümüne katkı sağlayacağını belirtti.TÜSİAD, Kafkasya’da son dönemde meydana gelen siyasal gelişmeler ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 6 Eylül tarihinde oynanacak Ermenistan-Türkiye Dünya Kupası eleme maçına davet edilmesi konusunda bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Kafkasya’da yaşanan son gelişmeler, Irak, İran, Ermenistan ve Gürcistan ile karadan, Rusya ile deniz aşırı komşu olan ve ABD ile NATO bünyesinde stratejik ortaklık konumunda bulunan ve Montreux sözleşmesine taraf olan Türkiye'nin dış ilişkilerinin, AB üyelik sürecinin gerekleri başta olmak üzere, çok boyutlu şekilde geliştirilmesinin zorunlu olduğunu ortaya koymuştur” denildi.Bu konuda alınacak her türlü bölgesel inisiyatifin, Türkiye’nin mevcut bölgesel ilişki ve ittifaklarını güçlendirici rol oynaması açısından önem taşıdığının vurgulandığı açıklamada, özellikle Gürcistan ve bağlı özerk cumhuriyetlerdeki mevcut gelişmelerin de toprak bütünlüğü ilkesine saygı içinde ele alınması gerektiğinin altı çizildi.Hükümet tarafından önerilen Kafkasya İşbirliği ve İstikrar Platformu girişiminin sonuç alıcı bir inisiyatif olmasının dilendiği açıklamada şunlar kaydedildi:“Bu sürecin Ermenistan’ı da içermesinin ve Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de davetli olduğu Erivan’daki milli maça katılımının Türkiye’nin Kafkasya ve enerji jeopolitiği yönünden alternatiflerini güçlendirici bir adım olacağı düşüncesindeyiz. Bu adımın, devlet olarak tanıdığımız, ancak diplomatik ilişkiye sahip olmadığımız, sınır kapımızın kapalı olduğu Ermenistan ile ilişkilerimizin normalleşmesine, karşılıklı bir diyalog anlayışının yerleşmesine ve mevcut sorunların soğukkanlı ve akılcı bir şekilde çözümüne katkı sağlayacağına inanıyoruz.”