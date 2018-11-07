TÜSİAD Genel Sekreteri Kaleağası: Enflasyonun düşmesi için maliye politikası sabırla yürütülmeli

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası, "Şu ana kadar hem Yeni Ekonomi Programı'nda belirtilen gerçekçi hedefler ve tasarruf tedbirlerinin hem de Merkez Bankamızın sıkılaşma yönünde attığı adımların enflasyonun denetime alınmasına yardımcı olacağına inanıyoruz" dedi.

"TÜSİAD Ekonomi Toplantıları" başlığıyla düzenlenen toplantı dizisinin ikincisi TÜSİAD ve Koç Üniversitesi ortaklığı ile oluşturulan Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) tarafından "Enflasyonun Nedenleri ve Sonuçları" adı altında gerçekleştirildi.

TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası, Türkiye'deki yüksek enflasyonun sebepleri ve enflasyonun indirilmesi için atılması gereken adımların ele alındığı toplantıdaki konuşmasında yüksek enflasyon oranının Türkiye ekonomisinin temel sorunlarından biri haline geldiğini söyledi.

Enflasyon oranının yükselmesi ile ekonomiye dair beklentilerin olumsuz etkilendiğini ve belirsizliklerin arttığını öne süren Kaleağası, nedenleri iyi anlaşılmayan ve analiz edilemeyen bir sorunun çözülmesinin mümkün olmayacağını ifade etti.

Kaleağası, şunları kaydetti:

"TÜSİAD bu konuda uzun zamandır çalışmalar yapıyor ve kamuoyunu ve politika yapıcıları bilgilendirmeye ve enflasyonun azımsanmaması gereken bir sorun olduğunu ortaya koymaya çalışıyor. Büyümede elde edilen başarı ne yazık ki fiyat istikrarında sağlanamadı ve son dönemde Türkiye'nin enflasyon oranı gelişmekte olan ülkelerin ortalama enflasyon oranının çok üzerinde gerçekleşti. Enflasyonla mücadele uzun süren kararlı politikalar gerektirir.

Enflasyonun mevcut seviyelerden tek haneye inebilmesi için sıkı para politikası ve bunu destekleyici maliye politikasının sabırla yürütülmesine ihtiyaç var. Şu ana kadar hem Yeni Ekonomi Programı'nda belirtilen gerçekçi hedefler ve tasarruf tedbirlerinin hem de Merkez Bankamızın sıkılaşma yönünde attığı adımların enflasyonun denetim alınmasına yardımcı olacağına inanıyoruz."

Bahadır Kaleağası, iş dünyası olarak, gerekli politikaların uygulanması durumunda ekonominin içinde bulunduğu durumu aşacağına, finansal istikrarın sağlanacağına ve sürdürülebilir büyüme sürecine döneceğine inandıklarını kaydetti.

Programa ana tema konuşmacı olarak katılan TCMB eski Başkanı Durmuş Yılmaz, "Enflasyon nedir? Nasıl Düşer? Hayatı Nasıl Etkiler? Türkiye'deki mevcut durum nedir?" gibi konularda katılımcılara bilgi verdi.

Program kapsamında "Enflasyon Farklı Sektörleri Nasıl Etkiliyor?" konulu bir panel düzenlendi.

Panelde Allianz Sigorta'dan Burcu Uzunoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreteri Ekrem Keskin, Dalfin Finansal Çözümler ve Marmara Üniversitesi'nden Mustafa Aşkın, Kayalar Kimya'dan Arda Tunca, Emre Hotels'den Emre Deliveli, kendi sektörlerinde enflasyon artışının yarattığı etkileri masaya yatırdı.