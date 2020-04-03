TÜSİAD, Erdoğan’ın açıkladığının 5 katı büyüklüğünde destek paketi istedi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, Koronavirüs nedeniyle yaşananları savaş durumuna benzeterek, “Böyle bir dönemde istihdamın ve ekonomik sistemin korunması zorunlu. Yurt dışı örnekler verilen desteklerin Avrupa'da milli gelirin yüzde 20'leri civarında olduğunu gösteriyor. Ülkemizin kaynakları maalesef daha sınırlı ve enflasyon tehlikesi büyük, ancak etkileri nedeniyle neredeyse savaş durumuna benzetilen böyle bir dönemde istihdamın ve ekonomik sistemin korunması zorunlu. İstihdamın ve işletmelerin devamlılığını sağlama hedefi doğrultusunda destek paketlerinin milli gelirin yüzde 10'u seviyesinde bir büyüklüğe ulaşmasını beklemek daha gerçekçi olacaktır" dedi.

Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasılası geçen yıl 740 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu, TÜSİAD’ın yaklaşık 74 milyar dolarlık paket istediği anlamına geliyor. Erdoğan’ın son açıkladığı 100 milyar liralık paketin büyüklüğü dolar cinsinden yaklaşık 15 milyar dolardı.

"Bu yıl dış talepten katkı yok"

Dünya’nın haberine göre Kaslowski, bu yıl büyümenin oldukça cüzi oranlarda gerçekleşeceğini beklediklerini belirterek, 2. çeyrekte iç ve dış talep aynı anda duracağını ve ekonomide büyük ölçüde daralma yaşanacağını vurguladı. TÜSİAD Başkanı, salgının seyri eğer tahmin edildiği gibi yaz aylarında azalırsa iç talebin 3. çeyrekte geri döneceğini ama küresel ekonomide, özellikle de Avrupa'da ekonomik krizin çok daha uzun süreceğini ifade etti ve “Bu nedenle yılın 2. yarısında dış talepten büyük bir katkı beklememek gerekir. 2020 iç talep ağırlıklı büyüyeceğimiz bir yıl olacak. Biz olumlu düşünerek küçük de olsa pozitif bir büyüme yakalayacağımıza inanıyoruz” dedi.