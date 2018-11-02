TÜSİAD Ekonomi Toplantıları'nın ikinci konusu "Enflasyon"

İstanbul, 2 Kasım (DHA) – Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) güncel ekonomik koşulları ekonomi alanındaki uzmanlar ile değerlendirmek amacıyla düzenlediği “TÜSİAD Ekonomi Toplantıları”, 7 Kasım Çarşamba günü düzenlenecek enflasyon konulu toplantıyla devam ediyor.

TÜSİAD’ın “Türkiye Ekonomisi Nereye Gidiyor?” başlığı ile gerçekleşen ilk toplantısında mevcut ekonomik görünüm, eğilimler ve senaryolar ele alınırken, dizinin ikinci toplantısını TÜSİAD ve Koç Üniversitesi ortaklığı ile oluşturulan Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) 7 Kasım Çarşamba günü Intercontinental Oteli’nde gerçekleştirecek. “Enflasyonun Nedenleri ve Sonuçları” başlıklı toplantıda Türkiye’deki yüksek enflasyonun sebepleri ve enflasyonun indirilmesi için atılması gereken adımlar konuşulacak.

Ankara Milletvekili ve TCMB Eski Başkanı Durmuş Yılmaz toplantıya ana tema konuşmacısı olarak katılacak. Toplantı kapsamında “Enflasyon Farklı Sektörleri Nasıl Etkiliyor?” konulu bir panel düzenlenecek. Panelde Allianz Sigorta’dan Burcu Uzunoğlu, Türkiye Bankalar Birliği’nden Ekrem Keskin, Dalfin Finansal Çözümler ve Marmara Üniversitesi’nden Mustafa Aşkın, Kayalar Kimya’dan Arda Tunca, Emre Hotels’den Emre Deliveli konuşmacı olarak yer alacak. Toplantı dizisi çerçevesinde önümüzdeki günlerde işsizlik ve büyüme temalı toplantılar düzenlenecek.