TÜSİAD: Davutoğlu'yla görüşmede buzlar eridi

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) heyeti, Halkların Demokrasi Partisi ile görüşmelerinin ardından Ankara'da partilerle yaptığı temaslarını tamamladı. HDP ile görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes, “Biz siyasi partilere yazdığımız mektupta hiçbir siyasi parti belirlemedik. Biz iki günümüzü bloke ettik, kendileri programlarına göre günleri belirlediler” dedi. Symes, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptıkları görüşme hakkında da “Başbakan ile son derece olumlu görüşmemiz oldu. Görüşmemizi buzlar eridi olarak yorumlayabilirsiniz” ifadesini kullandı.

Başbakan Davutoğlu ile Başbakanlık Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirdikleri yaklaşık 1,5 saat süren görüşme hakkında da bilgi veren Başaran, açık bir diyalog ile görüşlerini Davutoğlu'na bildiklerini belirterek "Bütün iş dünyasının önceliklerini Başbakanımıza tüm açıklığıyla aynen diğer partilere olduğu gibi bildirdik. Kendileri bunların daha önce açıklanan dönüşüm programları içinde yer aldığını, belli konularda bize teyitlerini verdiler. Son derece açık bir diyalogla görüşlerimizi karşılıklı olarak paylaştık" ifadelerini kullanmıştı.

Programın devamında görüşme gerçekleştirmek üzere Halkların Demokratik Partisi (HDP)'ne gideceklerini söyleyen Başaran, "Programımızda olduğu üzere HDP'ye gidiyoruz. HDP çıkışında da toplu olarak size bir değerlendirme yapıp arkasından da basın bültenini size elden dağıtacağım. Hemen ayrılacağım, kusura bakmayın lütfen" dedi.

‘Buzlar eridi'

TÜSİAD Başkanı, “Başbakan ile son derece olumlu görüşmemiz oldu. Görüşmemizi buzlar eridi olarak yorumlayabilirsiniz” diye devam etti. Symes, kurulacak hükümete yönelik, “Tercihimiz güçlü, kalıcı bir hükümetin kurulması yönünde. Erken seçimden ziyade burada herkes koalisyon için çalışıyor” dedi.