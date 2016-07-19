TÜSİAD: Darbe girişimi sonrası en önemlisi şeffaflığın ve öngörülebilirliğin sağlanmasıdır

Türk Sanayicileri ve İş adamları Derneği (TÜSİAD), cuma gecesi yaşanan darbe girişiminin ardından bugün de yeni bir açıklama yaptı. TÜSİAD, darbe girişiminin ekonomiye etkisine ilişkin olarak "En önemlisi şeffaflığın ve öngörülebilirliğin sağlanması. Nitekim Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanımız Murat Çetinkaya’nın yabancı yatırımcılar ile dün akşam yapmış olduğu toplantı bu doğrultuda önemli bir adım oldu" ifadelerini kullandı.

TÜSİAD'ın darbe girişimiyle ilgili olarak yaptığı ilk açıklamasında, "Demokrasiye hiçbir müdahale kabul edilemez, tüm kesimler ve kurumlar olarak demokrasimize ve demokratik kurumlarımıza sahip çıkmalıyız" denmişti.

TÜSİAD tarafından yapılan yazılı olarak yapılan açıklama şöyle:

“15 Temmuz Cuma akşamı, TÜSİAD olarak gelişmeleri yakından takip edip demokratik düzene sahip çıkmanın zorunluluğunu açık bir şekilde dile getirmiştik. Nitekim demokrasimize karşı gerçekleştirilen bu darbe girişimine karşı, siyasi partiler ve toplum kesimleri, hep bir arada ortak bir duruş sergiledi. Bu ortak duruş çok değerli; sergilenen bu tutum demokratik standartların daha da yükseltilmesi ve hukukun üstünlüğünün perçinlenmesi için devam etmelidir.

"Demokrasimize karşı yapılan müdahale girişimi sonrasında gerek hükümetimizin, gerekse Merkez Bankamız başta olmak üzere ekonomiden sorumlu denetleyici ve düzenleyici kurumlarımızın yaptığı girişimler ve aldıkları tedbirler ile piyasalara güven telkin edildi. Burada en önemlisi şeffaflığın ve öngörülebilirliğin sağlanmasıydı. Nitekim Başbakan Yardımcısı Sayın Şimşek ve Merkez Bankası Başkanımız Murat Çetinkaya’nın yabancı yatırımcılar ile dün akşam yapmış olduğu toplantı bu doğrultuda önemli bir adım oldu. Bu çabaların karşılık bulmasını bekliyoruz.

"Elbette burada Türkiye’nin güçlü kamu mali disiplinine ve sermaye yapısı güçlü bir bankacılık sistemine sahip olmasının önemli bir payı da var. Demokratik düzenin tüm kurumlarının ve denetleyici ve düzenleyici özerk kurumların güçlendirilmesi, ekonomik dayanıklılığın daha da ileri bir seviyeye taşınmasında önemli rol oynayacaktır. Gayet iyi biliyoruz ki, çeşitli olumsuzluklara rağmen Türkiye yatırım için bir cazibe merkezi olma potansiyelini koruyor, bu potansiyeli güçlendirmek için gerekli reformlar belli ve bu reformların süratle hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda iş dünyası olarak üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.”