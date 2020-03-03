Ege bölgesinde girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla EGİAD işbirliği ile gerçekleştirilen TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege Programının 2020 dönemi yarı finalistleri belli oldu.

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var, en çok başvuru aldığı bölgelerden biri olan Ege Bölgesi’ne yönelik kurguladığı TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege ile girişimci gençleri desteklemeye devam ediyor. Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) işbirliği ile düzenlenen programa bu sene ön değerlendirmeyi geçen ve Ege Bölgesi’nde yaşayan ya da öğrenim gören 18 ekip katıldı.

Girişimcilik kampında 60 girişimci gence girişimcilik eğitimi verildi

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege kapsamında 24-25 Şubat 2020 tarihlerinde İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Ege Girişimcilik Kampı düzenlendi. Ege Bölgesi’nden çok sayıda girişimcilik ekosistemi paydaşı ve iş insanının katılımı ile gerçekleştirilen kampta 60 girişimci gence girişimcilik eğitimi verildi.

Girişimciler iş fikirlerini EGİAD Üyelerinin rehberliğiyle geliştirecek

Ekipler 29 Şubat 2020 Cumartesi günü EGİAD’ın ev sahipliğinde gerçekleşen eşleşme gününde iş fikirlerini EGİAD üyelerine sundu. Eşleşen 6 ekip, TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege’nin 2020 dönemi yarı finalisti oldu. Ekipler, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Ege Final Günü’ne kadar rehberleri ile beraber çalışacak. Seçilen ekipler ve rehberleri ise aşağıda yer alıyor:

Accident Alert System/AAS

Kaza raporlarını derleyip sık kaza yapılan yollara yaklaşırken sürücüyü uyaran ve böylece kazaların tekrarını engelleyerek kaza sayısını azaltan akıllı sistem.

Rehberi: Taylan Tanyer, Tanyer Yapı

BonnyBaby

Annelerin hamilelik ve doğum sonrası süreçlerini bilinçli geçirmelerini sağlayan, gerektiğinde uzman doktorlarla iletişimi kolaylaştıran bir mobil uygulama. Ayrıca bebeğin yaşayabileceği olası problemleri küçük testlerle belirleyip erken önlem almalarına yardımcı oluyor.

Rehberi: Özüm İlter Demirci, Bayteks Tarım Ürünleri

Buton

Gıda üreten kuruluşlardaki fazla yemekleri, ihtiyaç sahibi insanlarla buluşturan sosyal platform.

Rehberi: Frederic Pagy, Özlem Tarım Ürünleri

Genotek

Erken aşama karaciğer kanserine yakalanmış veya yakalanma olasılığı taşıyan bireylerin kullanımına yönelik destekleyici ürün.

Rehberi: Filip Minasyan, EFE Industries & Trade Co.

Kitap Kulübü

Sanal kitap toplantıları ile farklı bakış açılarına ve hayat deneyimlerine sahip insanları buluşturan mobil uygulama.

Rehberi: Zerrin Ülken, Tunaboylu Mefruşat

Waiterating Crew

Restoranlardaki hizmet kalitesini yükseltmeyi, işe alım standartları oluşturmayı ve müşteri memnuniyetini artırmayı sağlayan dijital çözüm.

Rehberi: Yonca Güngör Çınar, Ege Asal Metal

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Hakkında

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! üniversite öğrencilerine yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla; eğitimden iş dünyası ile etkileşime, kuluçkadan rehberliğe geniş yelpazede destek sağlayan bir girişimcilik programıdır. 18-30 yaş arası üniversite öğrencilerinin 2 ila 5 kişilik ekipler halinde başvurduğu programa katılım şartları arasında fikrin kapsadığı ürün veya hizmetten ticari kazanç elde etmemiş olmak bulunuyor. 2011 yılından beri her sene artan bir yaygınlık grafiğine sahip olan program, Türkiye genelinde 250’i aşkın girişimcilik ekosistemi paydaşı ve 400’ün üzerinde öğrenci kulübünün desteği ile yürütülüyor.

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege Hakkında

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!'ın, en çok başvuru aldığı bölgelerden biri olan Ege Bölgesi’ne yönelik olarak kurgulanan TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege ile girişimcilik ekosisteminin çok merkezli gelişmesi ve girişimci gençlerin EGİAD işbirliğinde desteklenmesi amaçlanmaktadır.