TÜSİAD: Blokzincir teknolojisinin dışında kalmamak şart

İstanbul, 13 Aralık (DHA) - Türk Sanayici ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, küresel düzeyde dijitalleşme ile üretim metotlarından iş yapma pratiklerine her alanda kökten değişimin hızla deneyimlendiğine dikkat çekerek, \"Blokzincir teknolojisinin de dışında kalmamak ve potansiyelini iyi anlamak şart\" diye uyardı.

TÜSİAD ve Deloitte iş birliğinde hazırlanan “Blokzincir Potansiyelinin Keşfi - 2018 Yılı Türkiye Blokzincir Araştırması” raporunun sonuçlarına göre, Türk şirketlerinin çoğunun Blokzincir teknolojisini daha önce duysa da, yüzde 9.7’si bu teknolojiden haberdar değil.

Rapora göre, katılımcıların üçte ikisi, şirketlerinin hâlihazırda Blokzincir uygulamasını kullanmadığını belirtiyor. Şirketlerin yarısının önümüzdeki yıllarda iş süreçlerinde Blokzincir teknolojisini kullanabilmek için araştırmalar yaptığı, yüzde 11’inin de bu teknolojiyi geliştirme ve uygulama aşamasında olduğu ortaya çıkıyor. Blokzincir teknolojisinin Türkiye’de en yaygın bilinen uygulaması, küresel ankette de olduğu gibi, Bitcoin olarak ortaya çıkıyor.

Akademisyenler, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşu sözcüleri, Blokzincir teknolojisinin iş dünyasına etkilerinin ele alındığı Bilkent Üniversitesi - TÜSİAD Bilgi Toplumu Forumu, \"İş Hayatında Blokzinciri\" başlıklı konferansta dile getirilen Blokzincir ile ilgili konuştular.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik:

“Dijitalleşme ile üretim metotlarından iş yapma pratiklerine her alanda yaşadığımız kökten değişimi hızla deneyimliyoruz. Küresel olarak bu denli kritik bir dönemeçten geçiyorken bizim de ülke olarak bu treni kaçırmamamız gerekiyor. Her yıkıcı inovasyon için geçerli olduğu gibi, Blokzincir teknolojisinin de dışında kalmamak ve potansiyelini iyi anlamak şart. Rekabet gücümüzü korumak için, yıkıcı dönüşümü bekleyip adapte olmaya çalışmak yerine, Blokzincir teknolojisinin getirdiği yeniliği tüm boyutlarıyla kavrayarak ve kendi firmalarımız için olası etkilerini analiz ederek bir fırsata çevirmeliyiz.”

Bilkent Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Bilgi Toplumu Forumu Direktörü Prof. Dr. H. Altay Güvenir:

“Ülke olarak, bilgi toplumu olma süreci çerçevesinde, üniversitelerde öğrencilerin blok zinciri teknolojileri ile aşina olmaları, bu alanda projeler geliştirmeleri veya var olan projelerde yer almaları çok önemlidir. Bilkent Üniversitesi – TÜSİAD Bilgi Toplumu forumu olarak Blokchain Türkiye Platformuna (BCTR) dahil olduk. Bu çerçevede blok zinciri konusunda tüm ülkemizde yaygın etkisi olacak ortak faaliyetler düzenleme kararı aldık.”

TÜSİAD Bilgi İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu Başkanı Filiz Akdede:

“Türkiye’nin önümüzdeki döneme yönelik kalkınma modelinin merkezinde dijital dönüşüm sürecinin belirleyici olması gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda ülkemiz ekonomisinin katma değerini ve rekabet gücünü yükseltmek için bilgi toplumuna dönüşümü destekliyor, dijital ekonomiyi çalışma konularımızın merkezine yerleştiriyoruz. Yeni teknoloji trendlerinin iş dünyasına sundukları potansiyeli ortaya koyan birçok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Bilkent Üniversitesi-TÜSİAD Bilgi Toplumu Forumu ile oldukça gündemde olan Blokzincir konusunu ele aldık. Bugünkü konferansımızda, henüz olgunlaşma aşamasında olan Blokzincir teknolojisine dair potansiyelin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz”

Deloitte Türkiye Blockchain Lideri Alper Günaydın:

“Blokzincir yeni bir teknoloji olmasının ötesinde yeni iş modellerinin uygulanabileceği farklı bir bakış açısı sunuyor. Dünyada birçok ülkede bu teknolojinin nasıl kullanılacağına dair soru işaretleri bulunuyor.

“Türkiye’de de Blokzincir teknolojisi hakkında yüksek farkındalık olsa da bu teknolojinin fiili operasyonlara dâhil edilmesi için atılması gereken adımlar olduğunu görüyoruz. Şirketler bu alandaki yatırımlara nereden başlayacaklarına karar vermekte zorluk çekiyorlar.

“Ancak şüphesiz, Blokzincir konusunda yapabilecek en kritik hata, hiçbir şey yapmamak olacaktır. “Ülke olarak bu alandaki yüksek potansiyeli açığa çıkarmak için fırsatımız olduğunu ortaya koyan araştırmamızın; bölgesinde öncü somut uygulamalara rehberlik etmesini diliyoruz.”