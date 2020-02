TÜSİAD / Bilecik: Daha güçlü bir "marka ülke" olmamız gerekiyor

İstanbul, 9 Ocak (DHA) – Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, “Türkiye’nin 2023’te hedeflediği ekonomik kazanımlara ulaşması için daha güçlü anılan bir ‘marka ülke’ olması gerekiyor” dedi.

Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle düzenlenen “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde farklı kategorilerde toplam 6 ödül alan Beko “Büyük Ödül”ün sahibi oldu.

Ak Enerji, LC Waikiki ve Hepsiburada ise bu yıl 3’üncü defa The ONE Awards ödülünü almaya hak kazandı ve ödüllerine birer yıldız ekledi.

“The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde konuşan Bilecik, Türkiye’nin kurumlarıyla, kültürüyle ve başarı hikayeleriyle markalaşmasının önemini belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemiz, marka olmak için çok güçlü bir potansiyele sahip. Hayalimiz, ülkemizin bu potansiyelini hızla hayata geçirmesidir.

“Sahip olduğumuz coğrafi, tarihi ve siyasi güçle; demokratik, insan haklarına saygılı, uzlaşma içinde yaşayan, teknoloji üreten, yarınlara hazır, eğitimli genç nüfusumuzla Türkiye için yeni başarı hikâyeleri yazabilir ve Türkiye’nin marka değerini artırabiliriz.”

Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen ise, 2018’de itibarını artıran markaları ve ajanslarını tebrik etti ve şöyle devam etti:

“2019 pazarlama bütçelerinin daralacağı bir yıl olacak. Bu belirsizlik içerisinde her an hazır ve tetikte olmak gerekir. Geleneksel hale getirdiğimiz yılın ilk pazarlama etkinliği olan The ONE Awards’da her yıl bir dilekte bulunuyorum. Bu yılki en güçlü dileğim 2019’un 2018’den daha kolay olması.”

The ONE Awards 2018’in en itibarlıları ise şöyle:

Akaryakıt Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Petrol Ofisi

Atıştırmalık Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Şölen

Gıda Kategorisi “Yılın İtibarlısı” SuperFresh

Binek Otomotiv Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Renault

Ticari Otomotiv Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Karsan

Gayrimenkul ve İnşaat Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Nef Gayrimenkul ve İş GYO

Beyaz Eşya Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Beko

Ev Bakım Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Bingo

Kozmetik Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Estee Lauder

Gazlı İçecek Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Fanta

Gazsız İçecek Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Uludağ Limonata

Holding Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Boyner Holding

Turizm ve Seyahat Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Tatil Sepeti

Sigorta Şirketleri Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Ak Sigorta

E-Ticaret Siteleri Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Hepsiburada

Bankacılık Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Türkiye İş Bankası

Fast Food Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Burger King

Kredi Kartları Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Axess

İlaç Şirketleri Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Bilim İlaç

Süpermarket Kategorisi “Yılın İtibarlısı” CarrefourSA

Giyim/Moda Kategorisi “Yılın İtibarlısı” LC Waikiki

Kafe Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Özsüt

Restoran Kategorisi “Yılın İtibarlısı” HD İskender

Kişisel Bakım Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Head & Shoulders

Kargo Şirketleri Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Sürat Kargo

Ayakkabı-Çanta Kategorisi “Yılın İtibarlısı” FLO ve Greyder

Katılım Bankacılığı Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Vakıf Katılım

Sağlık Kurumları Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Amerikan Hastanesi

Otomotiv Lastiği Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Pirelli

Küçük Ev Aletleri Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Beko

Enerji Firmaları Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Ak Enerji

Hava Yolları Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Pegasus

Lojistik Firmaları Kategorisi “Yılın İtibarlısı” Ekol Lojistik

The ONE Awards Özel Ödülü Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kategorisi “Yılın İtibarlısı” “Eşitsizliklerin Azaltılması” Projesi – İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ve İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı

Yılın İtibar Kazandıran Reklam Ajansı Titrifikir

Yılın İtibar Kazandıran Dijital Ajansı Gri Creative

Yılın İtibar Kazandıran PR Ajansı Lobby PR

Yılın İtibar Kazandıran Medya Planlama Ajansı Mindshare Türkiye (Fotoğraflı)