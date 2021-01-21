TÜSİAD Başkanı: Ülkemizin dijital anlamında yetkinliğinin ve yeterliliğinin sağlanması için sürdürülebilir bir teknoloji ekosistemi şart

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, "TÜSİAD olarak teknoloji ekosistemindeki paydaşların işbirliği içinde olmasını, ülkemizde birlikte çalışma kültürünün gelişmesini kritik önemde görüyoruz. Kriz dönemi bu ihtiyacı daha da körükledi. Ülkemizin dijital anlamında yetkinliğinin ve yeterliliğinin sağlanması için sürdürülebilir bir teknoloji ekosistemi şart." düşüncesini dile getirdi.

Sanayinin dijital dönüşümü sürecinin güçlendirilmesi ve teknoloji tedarikçisi ekosisteminin desteklenmesi hedefi ile üç yıldır devam eden TÜSİAD SD2 (Sanayide Dijital Dönüşüm) Programı’nın Başarı Hikâyeleri Töreni, bugün online olarak gerçekleştirildi.

TÜSİAD SD2 Başarı Hikâyeleri Töreni’nde, 2020 döneminde eşleşen ve birlikte dijital çözüm dosyalarını üreten teknoloji kullanıcıları ve tedarikçilerinin başarı kategorileri açıklandı. Etkinliğin açılış bölümünde, 2018 yılında hayata geçen programın üç yılda geldiği aşamayı ve edinilen deneyimi TÜSİAD SD2 Görev Gücü Başkanı Perihan İnci, TÜSİAD’ın sanayi politikaları çerçevesinde dijital dönüşüme bakışını ve çalışmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Bahadır Balkır paylaştı.

Bu konuşmaları takiben Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Coşkun tarafından bakanlığın dijital dönüşüme yaklaşımı aktarıldı. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal’ın ana açılış konuşmasını yaptığı törende TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski yeni dönemin dijitalleşme dinamikleri ile TÜSİAD SD2 Programının gelecekteki modelini aktardı.



2020 Çözüm Dosyalarının tanıtımı ve başarı kategorilerinin ilanı sonrası etkinlik, 2018 ve 2019 dönemlerinden ilham veren örneklerle devam etti. TÜSİAD SD2 2020 Dönemi Başarı Hikâyeleri Töreni, Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı’nın konuk olduğu “Türkiye’den Globale Dijital Dönüşüm” kapanış oturumu ile tamamlandı. Vodafone Türkiye (Altın Sponsor), Gün+ Partners Avukatlık Bürosu (Hukuki Destek Paydaşı), Inventram (Gümüş Sponsor) ve Medianova (Canlı yayın çözüm ortağı) desteğiyle 2020 dönemi tamamlanan TÜSİAD SD2 Programı’nın TÜSİAD SD2 Başarı Hikâyeleri Töreni’nde başarı kategorileri şöyle belirlendi:

-Ticarileşme Potansiyeli – Brisa & Skysens, Akıllı Isıtma Kontrol Sistemi

Yaygınlaşma Potansiyeli – Enka & HKSM, İnşaat Makine Ekipman Yönetimi

-Uluslararası Rekabetçilik – Kordsa & Intenseye, İSG için Sınırlandırılmış Alan ve Kişisel Koruyucu Ekipman Kontrolü

Sektörel Dönüşüm Potansiyeli – Esan & Organon Analitics, Maden Arama Süreçlerinde Yapay Zeka Uygulanması

-Sektörel Dönüşüm Potansiyeli– Siemens & Simsoft, Üretim Süreci ve Materyal Planlaması için Simülasyon

Sektörel Dönüşüm Potansiyeli – Erkurt & MBİS , Akıllı Proje Fiyatlandırma Sistemi Kurulması

-Katma Değer – Esan & Reengen, Enerjinin Dijital Ortamda İzlenmesi /Takip Edilmesi ve Optimizasyonu

Katma Değer - Dalgakıran & Armolis, Fabrikada ve Üretimde Dijitalleşme, MES

-Teknolojinin Sürdürülebilirliği - DHL & Arute Solutions, Nakliye Departmanı Operasyonel ve Finansal Yönetimi

Vodafone Kategorisi - Kordsa & Intenseye, İSG için Sınırlandırılmış Alan ve Kişisel Koruyucu Ekipman Kontrolü

Kaslowski: Bu dönem dijitalleşme yatırımlarının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor

Kaslowski konuşmasında, "Tüm dünya gibi ülkemiz de Covid-19 salgını süresince önemli dersler aldı. Küresel düzeyde hem ekonomik hem de sosyal anlamda hemen hemen her sektörde bir dönüşüm çabası görüyoruz. Bu dönem hem yeni riskleri hem de fırsatları beraberinde getiriyor. Hem iyiyi, yararlıyı; hem kötüyü verimsizi tecrübe ediyoruz. Bu durum dijital dünya için de geçerli. Bu zorlu dönemde teknoloji farklı iş kültürleri ile yakınlaşmamıza ve yeni iş modelleri geliştirmemize önemli katkılar sağlıyor. Üretimimizin ve şirketlerimizin sürdürülebilirliğini destekliyor. Bu dönem küresel eşitsizliklerin giderilmesinde dijitalleşme yatırımlarının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor." dedi.

"Ekosistemin iki aktörünü bir araya getirmek, başarının neredeyse yarısı"

Kaslowski, "TÜSİAD olarak teknoloji ekosistemindeki paydaşların işbirliği içinde olmasını, ülkemizde birlikte çalışma kültürünün gelişmesini kritik önemde görüyoruz. Kriz dönemi bu ihtiyacı daha da körükledi. Ülkemizin dijital anlamında yetkinliğinin ve yeterliliğinin sağlanması için sürdürülebilir bir teknoloji ekosistemi şart. Bunun için de en önemli konu öncelikle teknolojiyi kullanan ve üreten şirketlerin birbirleriyle konuşabilmesi. Ekosistemin bu son derece önemli iki aktörünü bir araya getirmek, başarının neredeyse yarısı. İşte bu amaçla üç sene önce çıktığımız ve TÜSİAD SD2 adını verdiğimiz bu yolda hala inançla ve azimle yürüyoruz. Bizimle birlikte bu yolda yürüyen teknoloji kullanıcısı ve teknoloji üretici şirketlere yürekten teşekkür ediyorum. Üç senedir teknoloji kullanıcılarımız ve yerelde teknolojiyi üreten harika tedarikçilerimizin birlikte çalışmalarını mutlulukla takip ediyoruz. Bazıları açısından bu çalışma sürecinin salt SD2 dönemi ile sınırlı kalmadığını ve uzun dönemli işbirlikleri kurduklarını görmek bizleri ayrıca gururlandırıyor." diye konuştu.

Kaslowski, "Ülkemizin dijital dünyada öncü konuma gelebilmesi için bu işbirliklerinin artması ve bunun için de TÜSİAD SD2 gibi modellerin daha erişilebilir olması son derece önemli. SD2 Programımızı yaygınlaştırabilmek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve ilgili birimleri başta olmak üzere tüm kamu kurumlarımızla yakın işbirliğini devam ettiriyoruz. Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz dijital platform modeli de tam olarak bu amaca hizmet ediyor. Sizlerin destekleri ve katkılarıyla ülkemizin dört bir yanında dijital dönüşüm ekosistemini hep birlikte geliştireceğimize olan inancımla bugünkü Başarı Hikâyeleri Töreni’nin verimli geçmesini diliyorum. Birlikte çözüm dosyaları üreten şirketlerimizi dinlemek için son derece sabırsızım. Sizleri TÜSİAD Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Değerli TÜBİTAK Başkanımıza bizimle oldukları için yeniden teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Bahadır Balkır

"Dijitalleşmeyi, dijital dönüşümü tek bir sektör perspektifinden ele almıyoruz"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bahadır Balkır konuşmasında, "Sanayi ülkemiz ekonomisinin yapı taşlarından biri. TÜSİAD da, ismiyle müsemma, Türkiye’nin en köklü sanayici ve iş insanları örgütü olarak yıllardır bu alanda katkı sağlama hedefiyle çeşitli çalışmalar ortaya koyuyor. Son beş yıldır da sanayi deyince en çok odaklandığımız alanlardan biri “dijital dönüşüm”. Burada bizim için son derece önemli olan bir boyutun altını çizmek isterim: Dijitalleşmeyi, dijital dönüşümü tek bir sektör perspektifinden ele almıyoruz. Tam tersine dönüşümü gerçekleştirecek insanı, değer zincirinin tümünü, tüm sektörleri ve iş modellerini kapsayacak bir dönüşüm vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmaların en iddialılarından biri de hiç kuşkusuz TÜSİAD SD2 Programı. Bugün üçüncü dönemini sizlerle birlikte tamamladığımız TÜSİAD SD2 Programı bizim marka projelerimizden biri. Daha da önemlisi TÜSİAD çatısı altında sanayinin dijital dönüşümü ile ilgili bu zamana kadar yaptığımız tüm çalışmaları tamamlayıcı nitelikte. Bundan üç ay önce gerçekleştirdiğimiz STEP etkinliğimizde o gün eşleşen birbirinden değerli işbirliği potansiyelleri vardı sahnede. Bugün ise üç aydır birlikte çalışan şirketlerimizin çözüm dosyaları ile bu potansiyelin gerçeğe dönüştüğünü göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"Ülkemizin dijital dönüşümü için önemli bir adımı daha birlikte kat ettiğimizi düşünüyoruz"

Balkır, "Eşleşen şirketlerimiz çok kısa bir zamanda çok güçlü bir işbirliği gerçekleştirdiler. Hem ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğunun öncü paydaşı olmak üzere Program’da teknoloji kullanıcısı olarak yer alan şirketleri hem de çözümleri ile başvuran ve ülkemizin dijital dönüşümü için gelecek vaat eden teknoloji tedarikçisi şirketlerimizi tebrik ediyorum. Bu üç aylık dönemin tüm taraflar için çok öğretici bir süreç olduğuna inanıyorum. Bu üç ayda kurulan köprülerin gelecek dönemde güçlenerek devam etmesi en büyük temennimiz. Böylelikle ülkemizin dijital dönüşümü için önemli bir adımı daha birlikte kat ettiğimizi düşünüyoruz. Bu anlamda, çok büyük zorluklar atlattığımız 2020 döneminde bizlerle paydaşlık eden şirketler başta olmak üzere tüm sponsorlarımıza ve destekçilerimize teşekkür ediyoruz. Sözlerime son verirken bu hayali mümkün kılan başta TÜSİAD SD2Görev Gücü Başkanımız Perihan İnci’ye olmak üzere tüm Görev Gücü üyelerimize; sponsorlarımıza ve Program ekibine teşekkür ediyorum. Son olarak da TÜSİAD SD2 Programı’nın 2020 dönemini başarıyla kapattığımız bugün büyük bir heyecanla gelecek dönem hayata geçireceğimiz SD2 dijital platform modeli kapsamında tüm üye şirketlerimizi ve iş dünyası temsilcilerini birlikte yürümeye davet ediyorum" açıklamasını yaptı.

Perihan İnci

" 3 yılda, teknolojiyi kullanan şirketler dijital dönüşüm ihtiyacı için 40 çağrı açtı"

SD2 Görev Gücü Başkanı Perihan İnci, "Hem bireysel hem kurumsal açıdan zorlu bir yılı geride bıraktık. Ama bu zorlu yılda, TÜSİAD SD2 Programı’nın üçüncü dönemini başarıyla tamamladık. 2020 döneminde de farklı ihtiyaç alanlarında çağrılar açıldı ve Ekim ayındaki STEP programında eşleşmeler gerçekleşti. Eşleşen kullanıcı ve tedarikçi şirketler çözüm dosyalarını oluşturdu.Yine çok farklı alanlarda dijital çözümler üretiliyor. Bu projeleri az sonra sizlere tanıtacağız. Bu yıl da iş dünyası, kamu, sivil toplum, yatırımcı ve akademi temsilcilerinden oluşan jürimiz, projelerin en güçlü yönlerini tespit etti ve biraz sonra açıklayacağımız başarı kategorileri belirlendi. Bugün geldiğimiz noktada, sürdürülebilir bir programı yürütmenin haklı gururunu yaşıyoruz. 3 yılda, teknolojiyi kullanan şirketler dijital dönüşüm ihtiyacı için 40 çağrı açtı ve bu ihtiyaç alanlarına, teknoloji KOBİ’lerinden 681 çözüm önerisi alındı." bilgisini paylaştı.

"Amacımız büyük tedarikçi ağını çok daha fazla kullanıcı şirketle buluşturmak"

İnci, "Kullanıcılarla eşleşen tedarikçilerin pek çoğu birlikte çalışmaya devam etti, ediyor. Bazı projelerde ticari ilişki başladı. Bazı projelerde dijital ürün birlikte geliştiriliyor. Bugün geçmiş dönemden bazı örnekleri de sizlerle paylaşacağız. Eşleşmeyen şirketler de birbirleriyle bu programda tanıştı ve TÜSİAD SD2’den çağrılara ilave projeler ve iş birlikleri çıkmaya başladı. Bildiğiniz gibi TÜSİAD, sahada tespit ettiği arz-talep kopukluğunu gidermek için bu Program hayata geçirdi. Şirketlerden alınan geri bildirimle sürekli geliştirilen program artık bir dijital platform olarak şirketlere hizmet verecek. Bugüne kadar TÜSİAD SD2’ye 1.600’e yakın teknoloji tedarikçisi kayıt yaptı. Şimdi amacımız, bu büyük tedarikçi ağını çok daha fazla kullanıcı şirketle buluşturmak ve çok daha fazla dijital çözümün üretilmesini, iş birliğinin artırılmasını sağlamak. Dijital platformumuzda tedarikçiler, hem yeni çağrılara başvurabilecek hem de belli bir çağrıya başvurmadan da teknoloji ve ürünlerini tanıtan profilleri ile sürekli erişime açık olacak." dedi.

İnci konuşmasında şunları kaydetti:

"Kullanıcılar, yine çağrı açabilecek veya çağrı açmadan da ihtiyacına uygun tedarikçileri istediği zaman platformda inceleyebilecek ve temasa geçebilecek. Dijital dönüşümü öncelik olarak gören tüm şirketleri, yakında detayını aktaracağımız ve test yayınına başlayacağımız TÜSİAD SD2 Dijital Platformu’nda yer almaya davet ediyoruz.

Teknoloji tedarikçileri şu anda www.tusiadsd2.org adresimizde yayınlanmasını istediği ürünleri için profil oluşturabilir. Teknoloji kullanıcıları da yakında detaylarını paylaşacağımız platform konusunda irtibatta olabilmemiz için yine www.tusiadsd2.org adresimizde kullanıcı kaydı yapabilir.Daha fazla kullanıcının daha fazla tedarikçi ile buluşmasını, teknoloji şirketlerinin ve ürünlerinin daha fazla tanıtılmasını hedeflediğimiz TÜSİAD SD2 Dijital Platformu ile dijital dönüşümün ülkemizdeki yaygınlaşmasını artıracağız.

TÜSİAD SD2’nin 2020 döneminde eşleşerek çözüm dosyasını oluşturan 17 şirketi tebrik ediyor ve teşekkürlerimi sunuyorum. Programın destekçileri olarak, Altın Sponsorumuz Vodafone Türkiye’ye, Hukuki Destek Paydaşımız Gün+Partners Avukatlık Bürosu’na ve Gümüş Sponsorumuz Inventram’a, bu yolculukta bize eşlik ettikleri için çok teşekkür ediyorum. STEP’te olduğu gibi bu canlı yayınımızda da çözüm ortağımız olan Medianova’ya desteği için çok teşekkür ediyorum. Bu Programı sahiplenen ve bugün itibarıyla dijital platforma taşıyan TÜSİAD Yönetimine, Programın vizyonuna ve geliştirilmesine gönüllü katkı veren ekranda isimlerini gördüğünüz kıymetli TÜSİAD SD2 Görev Gücü Üyelerimize, TÜSİAD ve Program ekibimize teşekkürler."