TÜSİAD Başkanı Turan: İl il dolaşacağız; kalkınmanın önündeki engelleri kaldıracak çözümler üreteceğiz

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan'ın, başkan seçildikten sonra kendisine verdiği demeci köşesinde paylaştı. Turan "Pandemi öncesinde TÜRKONFED ile birlikte Van'da başlattığımız ve kısıtlamalar nedeniyle Bodrum, Mersin ve Adana ile sınırlı kalan ‘TÜSİAD Anadolu Buluşmaları' toplantılarını etkin biçimde sürdüreceğiz. İl il dolaşacağız. Kalkınmanın önündeki engelleri kaldıracak çözümler üretmeye çalışacağız" dedi.

Turan ayrıca 'kapsayıcılık' kavramına da değinerek Yılmaz'a "Yönetim kurulumuzun yüzde 30'u kadın. Gençlere, hayallerini bu ülkede gerçekleştirmelerini sağlayacak bir Türkiye inşa etmek hepimizin sorumluluğu. Yönetim kurulumuzda gençlere yer verdik” açıklamasında bulundu.

Serpil Yılmaz ise köşesinde TÜSİAD'daki bayrak değişimine ilişkin olarak "Orhan Turan'ın TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı seçilmesi değişimin ta kendisiydi… Elitler dünyası, halka karışıyor!" yorumunu yaptı.

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