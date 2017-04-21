TÜSİAD Başkanı: Referandumun seçim güvenliği anlamında zedelenmesi üzücü oldu

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, YSK'nın mühürsüz oy kararının tartışıldığı referandum sonuçlarına ilişkin olarak, "Tarihimizin en önemli seçimlerinden birinin seçim güvenliği anlamında zedelenmesi üzücü oldu" dedi.

Habertürk'ten Murat Ervin'in haberine göre Bilecik, Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) tarafından düzenlenen 72. Ege Toplantısı'nda referanduma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Seçim güvenliğinin işleyen bir demokrasinin olmazsa olmazı olduğunu" kaydeden Bilecik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye'nin sahip olduğu olumlu karnenin kesinlikle değişmemesi gerekiyordu. Tarihimizin en önemli seçimlerinden birinin seçim güvenliği anlamında zedelenmesi üzücü oldu. Daha önümüzde onlarca seçim olacak. Ama oluşacak şüphe, seçimlerden bile daha önemli olacak. Böyle bir mirasa sahip olduk. Umarım bu önümüzdeki günlerde farklı bir değişime uğrar."

"OHAL geride bırakılarak

olağan devlet hukukuna geri dönülmeli"

Bilecik, "15 Temmuz darbe girişiminin zorunlu kıldığı olağanüstü hâl (OHAL) geride bırakılarak olağan devlet hukukuna geri dönülmeli. Eğer açık toplum olamazsak, özgürlükleri güvence altına alamazsak hak ettiğimiz yerde olamayız" dedi.