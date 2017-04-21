T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TÜSİAD Başkanı: Referandumun seçim güvenliği anlamında zedelenmesi üzücü oldu

"OHAL geride bırakılarak olağan devlet hukukuna geri dönülmeli"

21 Nisan 2017 15:20

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, YSK'nın mühürsüz oy kararının tartışıldığı referandum sonuçlarına ilişkin olarak, "Tarihimizin en önemli seçimlerinden birinin seçim güvenliği anlamında zedelenmesi üzücü oldu" dedi.

Habertürk'ten Murat Ervin'in haberine göre Bilecik, Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) tarafından düzenlenen 72. Ege Toplantısı'nda referanduma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Seçim güvenliğinin işleyen bir demokrasinin olmazsa olmazı olduğunu" kaydeden Bilecik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye'nin sahip olduğu olumlu karnenin kesinlikle değişmemesi gerekiyordu. Tarihimizin en önemli seçimlerinden birinin seçim güvenliği anlamında zedelenmesi üzücü oldu. Daha önümüzde onlarca seçim olacak. Ama oluşacak şüphe, seçimlerden bile daha önemli olacak. Böyle bir mirasa sahip olduk. Umarım bu önümüzdeki günlerde farklı bir değişime uğrar."

"OHAL geride bırakılarak
olağan devlet hukukuna geri dönülmeli"

Bilecik, "15 Temmuz darbe girişiminin zorunlu kıldığı olağanüstü hâl (OHAL) geride bırakılarak olağan devlet hukukuna geri dönülmeli. Eğer açık toplum olamazsak, özgürlükleri güvence altına alamazsak hak ettiğimiz yerde olamayız" dedi.

ETİKETLER

TÜSİADErol Bilecikseçimreferandumtepkiseçim güvenliğizedelenmeüzücü oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24