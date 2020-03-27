TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Tek bir paketin çözüm olması mümkün değil; öncelik istihdamı korumak olmalı, kayıt dışı çalışanlar da atlanmamalı

Kaslowski şu sorulara yanıt verdi: “Mücbir sebep” halinin kapsamını yeterli buluyor musunuz? Selektif sektörler belirlenerek, bunların dışındaki sektörler için daha geniş anlamda kısıtlayıcı önlemlere (kapatma vb) ihtiyaç olduğunu düşünür müsünüz?



Salgının seyrine göre, bazı ülke örneklerinde de görüldüğü gibi, zorunlu iş alanları hariç çalışma hayatının ve sokağa çıkmanın kısıtlandığı tedbirlere ihtiyaç duyulabilir. New York, Londra, Kaliforniya gibi ekonominin kalbi bölgelerde bu durumun var olduğunu görebiliyoruz. Keza İtalya’nın tamamı, Hindistan’ın yine tamamında belli sektörler haricinde ekonomi durdu. Türkiye’nin de böyle bir senaryoya mutlaka hazırlıklı olması lazım.



Bu sınırlamaya tabi olmayacak iş alanı ve kişilerin, ekonominin çarklarının dönmesine imkan sağlayacak şekilde kamu ve iş dünyasının istişarelerinin sonucunda tespit edilmesi de önemli. Salgının seyri her gün değiştiği için aldığımız önlemlerin yeterli olup olmadığından hiçbir zaman tamamen emin olmamız mümkün değil. Sağlık sistemine yük bindirmeyecek, vahim bir insani tablonun ortaya çıkmasını engelleyecek her tedbiri destekliyoruz.



Elbette bu durumda ekonomiye de daha ciddi destekler verilmesi gerekecektir ve kısa vadede maliyeti artıracaktır. Bu maliyetin hangi kaynaklardan karşılanacağı çok tartışmalı olsa da halen kamu borcu oldukça düşük bir ülkeyiz. Riskler ne kadar büyük olsa da mali disiplin ile insan hayatı arasında bir seçim yapılacağı noktada elbette bu seçim insan hayatı yönünde olmalıdır. Ayrıca bu tedbirler belki Çin’de olduğu gibi normale dönmeyi hızlandırıcı bir rol de oynayabilir. Bu durumda ekonomik maliyet de aslında daha zamana yayılan bir maliyete kıyasla düşük bile olabilir. Mücbir sebep kapsamı belirlenirken bir sektörde ne kadar üretim kaybı olduğu da dikkate alınmalı. Ayrıca bu sektörlerin tedarik zincirlerinin de bu karardan etkileneceği unutulmamalı. "Sürecin dinamik olduğunu unutmamalıyız" Uluslararası kurumların ve yayılım hızını kontrol altında tutabilen ülke örneklerinin bize öğrettikleri ortada. Test sayısının mümkün olduğunca artırılması, pozitif vakaların ve bu kişilerle teması olanların izole edilmesi için gereken altyapının oluşturulması kritik önemde. Toplumun genelinde sosyal mesafenin korunmasını sağlayacak tedbirlerin tümünün sıkı şekilde uygulanması gerekli. Kritik sektörlerde akışın durmaması için gereken tedbirlerin alınması, buralarda çalışanları koruyacak tedbirlerin alınması için de destekler ve kontroller gerekiyor. Ekonomik anlamda ise parasal desteklerin yanında hukuki alanda da yapılması gerekenler var. Ama belki en önemlisi krizde ödeme zorluğu çekenlere yardımcı olmaya çalışırken sistemin tümüne zarar vermekten de kaçınmak. Bazen aceleyle alınan tedbirler o anda akla gelmeyen başka sorunlar doğurabiliyor. Bunun dinamik bir süreç olduğunu unutmadan, alınacak her kararın muhtemel etkilerini hesaba katarak ve karar sonrası yaşanan gelişmeleri de ilgili birimlerle sıklıkla paylaşarak bu süreci en az hasarla geri bırakmak için hep birlikte çaba sarfetmeliyiz. TÜSİAD Covid-19 krizine yönelik neler yapıyor?



Salgının ekonomik etkilerine yönelik ülkemizde bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğine inandığımız mevzuat değişiklikleri ve desteklerle ilgili önerilerimizi ve diğer ülkelerdeki düzenlemeleri içeren bir görüş belgesi oluşturduk ve Cumhurbaşkanlığına ve ilgili bakanlıklara sunduk. Cumhurbaşkanı tarafından, bakanlıklar ve iş dünyası temsil kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen Korona Virüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'na katıldık.



Yurt dışı örnekleri takip etmeye devam ediyoruz. Ülkemizde açıklanması gerekecek diğer paketler için görüş ve önerilerimizi dinamik bir süreçle güncelleyerek hem Sayın Cumhurbaşkanı ile hem de ilgili kurumlarla paylaşmaya devam ediyoruz.



TÜSİAD olarak konuyla ilgili bir portal da oluşturduk. Sahadan doğrudan süreci izlemek ve hem arz hem de talep yönündeki aksamaları gidermeye yardımcı destek ve önlemleri tespit etmek amacıyla bu portal üzerinden üyelerimizin görüşlerini topluyoruz. Yine üyelerimizi bu süreçte doğru bilgilendirebilmek için webinar serisi başlattık. Ekonomi, hukuk, çalışma yaşamı gibi alanlarda krizin etkileri ve çözüm yollarını uzmanlarla ele alıyoruz.



İnsanlığın karşılaştığı bu önemli sınavda sorumluluğumuzun bilincinde olarak; küresel gelişmeleri takip etmeyi ve ülkemizin işvereniyle, çalışanıyla ve tüm toplumuyla en az hasarla etkilenmesi için katkımızı sunmayı sürdüreceğiz.