TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Türkiye ve AB entegrasyon perspektifini korurken geleceği yeni bir yaklaşımla inşa etmeliyiz

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Brüksel'e yaptığı ziyaret kapsamında AB Komisyonu, AB Konseyi temsilcileri, Avrupa Parlamenterleri ve Türkiye Cumhuriyeti resmi temsilcileri ile temaslarda bulundu. 9-11 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen görüşmelerde, AB ve Türkiye arasındaki ilişkilerde somut yol haritası ele alındı. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski yaptığı açıklamalarda " Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin yeşil ve dijital dönüşüm alanları dahil olmak üzere güncellenmesi Avrupa iş dünyası için öncelikli konudur" dedi. Kaslowski ayrıca "Türkiye ve AB entegrasyon perspektifini korurken geleceği yeni bir yaklaşımla inşa etmeliyiz" dedi.

Kaslowski'i yaptığı açıklamalarda şu mesajları verdi:

"Avrupa’nın sürdürülebilir geleceği için entegrasyon odaklı, yapıcı ortaklığımızı yeniden etkinleştirmeli, göç ve ticaret konuları dahil tüm alışveriş ilişkisi modellerinden kaçınmalıyız. Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin yeşil ve dijital dönüşüm alanları dahil olmak üzere güncellenmesi Avrupa iş dünyası için öncelikli konudur. Ortak sorun ve fırsat alanları temelinde şekillenen reform gündemi çözüm ve ilerleme önerilerinin de eşgüdümünü gerektiriyor. Türkiye-AB olumlu siyasi gündemi çağın ruhuna uygun ilerici bir yaklaşım benimsemeli ve hızla uygulamaya alınmalıdır. Sistemlerimizin eşgüdümü esas odak olmalıdır. AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin güncellenmesi öncelikli gündemimizin kapsamlı olarak ele alınmasına imkan verecek ve AB ticaret gündeminin küresel etki alanına da katkı sağlayacaktır."

Ekonomik ve ticari ilişkiler için görüşüldü

Yapılan görüşmeler kapsamında; AB Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Türkiye Cumhuriyeti Belçika Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy ile bir araya gelen TÜSİAD heyeti AB-Türkiye ve Belçika-Türkiye ilişkilerinde gelişmeleri değerlendirerek, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için fikir alışverişinde bulundu.

TÜSİAD heyeti ayrıca iklim değişikliği ve yeni teknolojiler odaklı inovasyon girişimleri üzerine yürütülen çalışmalara ilişkin Yeni Güvenlik Tehditlerinden Sorumlu NATO Genel Sekreter Yardımcısı James Appathurai ve NATO Türkiye Daimi Temsilciliği yetkilileri ile bir araya gelerek bilgi aldı.

TÜSİAD görüşmeler kapsamında "Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa: İnsan, Bilim, Kurumlar" raporunu tanıttı.