TÜSİAD Başkanı Bilecik'ten 'faiz' uyarısı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- TÜRK Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, önümüzdeki dönemde ABD Merkez Bankası’nın faiz artışı konusunda bir miktar frene basacağı yönünde izlenimleri olduğunu belirterek, \"ABD Merkez Bankası’nın faiz artırımlarında daha yavaş olma beklentisi bizler için bütün iş dünyası ve her şeyden önce Türkiye ekonomisi için iyi değerlendirilmesi gereken bir periyot\" dedi.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (ANSİAD) düzenlediği Girişimcilik Haftası etkinlikleri kapsamında, bir otelde iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ve protokol üyelerinin katıldığı törende, ANSİAD üyesi Antalya’nın 2017 yılı vergi rekortmenleri listesinde yer alan iş insanları ödüllendirildi.

ANSİAD Başkanı Sadi Kan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen konferansta TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, ekonomik gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ekonomide bu yıl önemli zorluklarla karşı karşıya kalındığına dikkat çeken Erol Bilecik, \"Durumun bugünkü hale gelmesinde elbette küresel gelişmelerin çok önemli etkisi var. Ama işi sadece bu şekilde özetlediğimiz zaman ana resimde büyük bir eksiklik kalır, haksızlık etmiş oluruz, bundan sonraki süreçler için. Konjonktürel süreçlerin çok önemli etkisi olmasına rağmen iğneyi önce kendimize daha sonra başkalarına batırmakta çok önemli bir fayda görüyorum\" diye konuştu.

\'SON DOKUZ YILDIR KESİNTİSİZ BÜYÜYEN EKONOMİMİZ MAALESEF ARTIK KÜÇÜLDÜ\'

80 milyon açısından ekonomik tabloları da anlatan Bilecik, \"Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın da altını çizdiği gibi nakit sıkışıklığı aşağı yukarı her sektörde yaşanıyor. Finansmana erişim artık eskisi kadar rahat ve maalesef ucuz değil. Mart ayıyla yapılan karşılaştırmada faizlerde yüzde 11, kurlarda ise yüzde 40’a yakın yükselme var ve hem tüketici hem de üretici açısından faiz yükü altında zor günler yaşadık. Önemli bir nokta da talepte ciddi bir düşme var. Son dokuz yıldır kesintisiz büyüyen ekonomimiz maalesef artık küçüldü. Bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.1 küçüldü. Tüketim, yatırım ve ithalatta çok önemli düşüşler çok öne çıktı. İthalattaki düşüş hammaddeyi ithal etmediğimizi, yani üretimin azaldığını gösteriyor. İçinde bulunduğumuz dördüncü çeyrek açıklanması birkaç ay sonra olacak. Ekonomimizin küçülmeye devam edeceği de aşağı yukarı net bir şekilde tablolanmış vaziyette. 2019 yılında tekrar büyümeye dönmemiz için yapmamız gereken ödevlerimizin listesi net ve açık. Bu konuda Sayın Berat Albayrak ve yönetimiyle son derece yakın çalışıyoruz ve bütün taleplerimizi iletiyoruz. İyi dinleyen bir ekonomi yönetimi var\" dedi.

\'BİR DE SİZLERE İYİ BİR HABERİM VAR\'

TÜSİAD Başkanı Bilecik, önümüzdeki dönemde ABD Merkez Bankası’nın faizleri düşüreceği veya sabit tutacağı yönünde iş dünyasına önemli bir haber de verdi. Bilecik, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bir de sizlere iyi bir haberim var. Bugün özellikle şu an küresel rüzgarların bizi bir miktar nefes aldıracağı bir dönemden geçiyoruz. Diliyorum bu dönem uzun sürer, kestirmem mümkün değil. Ancak küresel gelişmelere baktığımız zaman özellikle ABD Merkez Bankası’nın faiz artışı konusunda bir miktar frene basacağı konusunda, faiz artırımlarını sanki düşüreceği veya vazgeçeceği yönünde izlenimlere katılmak istiyoruz, veyahut görmek istiyoruz. Böyle olduğu takdirde bize en azından zaman kazandıran periyot olacak. Ancak şunu da paylaşmamda fayda var, gerçekleri inkar edersek, 2013 yılını hatırlayın 5 yıl evvel özellikle ABD Merkez Bankası’nın yaptığı faiz anonsları vardı. Ama maalesef ekonomi yönetimi olarak baktığımızda gaza basmaya devam ettik. Dövizle borçlanmayı muazzam derecede teşvik eden bir yapıyla devam ettik. Oysa bir miktar daha dengeli kompozisyona geçebilirdik. Bazı gelişmekte olan ülkelerdeki gibi. Ama Türkiye veya Arjantin bu konularda farklı bir rota tercih ettiler ve istemediğimiz tablolarla baş başa kaldık. Bugün baktığımız zaman uluslararası finans kurumları gelecek yıl özellikle dünya ekonomisinin bir miktar yavaşlayacağına işaret ediyor, bu net. Bu nedenle fiyatlara baktığımızda geçen yılki kadar büyük artışlar beklenmiyor. Bu iyi haber. Amerika Merkez Bankası’nın faiz artırımlarında daha yavaş olma beklentisi bizler için, bütün iş dünyası ve her şeyden önce Türkiye ekonomisi için iyi değerlendirilmesi gereken bir periyot.\"

