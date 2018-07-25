TÜSİAD Başkanı Bilecik'ten 8 uyarı: Bir gözümüz ekonomide diğeri...

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, ekonomi ve politika üzerinden 8 uyarıda bulundu. Bilecik, "Bir gözümü ekonomide diğeri dış ilişkilerde" dedi.

40 Yaş Altı 40 Genç CEO 2018 Araştırması’nın ödül töreninde konuşan Bilecek konuşmasında basın özgürlüğü, laiklik ve demokrasi vurgusu yaptı.

Bilecik’in uyarıları şöyle:

* Türkiye ekonomisi son dokuz yıldır kesintisiz büyüdü. Ancak bu süreçte finansal riskler de biriktirdik. Uzun vadeli borçlanma maliyetlerini düşürmemiz için enflasyonun düşürülmesi şart.

* Hepimizin malumu bu yaz sadece yaz sıcakları değil siyasi sıcaklar da mevsim normallerinin bir hayli üzerinde. Ekonomideki harareti siz genç CEO’lar iyileştireceksiniz. Memleketin havasını gençlere emanet ediyoruz.

* Türkiye’nin basın özgürlüğü hukuk insan hakları alanında önemli yapısal sorunları var.

* Artık toplumsal uzlaşma ve reform dönemindeyiz.

* Kur riski özel sektör üzerinde ciddi kırılganlık yaratıyor.

* Finansal istikrarın sağlanması en önemli konu.

* Küresel ilişkiler iyileştirilmeli. Bir gözümüz ekonomide diğeri dış ilişkilerde.

* Laiklik ve demokrasi ülkemizin sigortasıdır.



Erol Bilecik genç yöneticilere de şu önerilerde bulundu:

Gençler, sizler dünyanın kaderini değiştiren bir liderin gençliğisiniz. Mustafa Kemal Atatürk bizim yönümüz ve özümüzdür.



Hayallerinizi çoğaltmaktan çekinmeyin. Çoğu da Türkiye ile ilgili olsun. Hayatta seyirci değil, oyuncu olunuz. Elinizi taşın altına koymaktan korkmayınız. Asla vazgeçmeyiniz, pes etmeyiniz, karamsar olmayınız. Umut; korkudan daha güçlü olan tek duygudur. Hepimizin bu güzel ülkeye, bu topraklara borcumuz var. Bu nedenle sivil toplum örgütlerinde daha aktif görevler almalısınız. Daha iyi günler gelecek umudunuzu kaybetmeyin.