TÜSİAD Başkanı Bilecik: Yüzde 11.1'lik büyüme alkışlanacak başarı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, yüzde 11.1\'lik büyüme rakamının alkışlanacak başarı olduğunu belirterek, \"Büyüme olmadan olmaz. Her zaman söylediğimiz bir şey var. 11.1 hakikaten alkışlanacak bir başarı. Bunun lamı cimi yok\" dedi. Enflasyon, dış borç ve geçen yılki büyümenin ekside kalmasına dikkat çeken Bilecik, demokrasi ve hukukun üstünlüğü vurgusu da yaptı.

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği\'nin (ANSİAD) 15\'inci Girişimcilik Günleri\'nin açılış konuğu, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik oldu. Bilecik, Türkiye\'nin üçüncü çeyrekteki yüzde 11.1\'lik büyüme rakamıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Üniversite öğrencilerinin katıldığı açılış konferansında bir dinleyici, Bilecik\'e \"Büyüme rakamlarını TÜSİAD hissetti mi?\" diye sordu. Büyümenin sadece Türkiye için değil, dünya için en önemli parametre olduğunu belirten Bilecik, “Bugün şirketlerimize baktığımız zaman bir büyüme olmadan olmaz; ama TÜSİAD tarafında her zaman söylediğimiz bir şey var. Yani bir kere 11.1 hakikaten alkışlanacak bir başarı, hiç bunun lamı cimi yok. Ancak bunun bir \'ancak\' tarafı var\" dedi.

\'ÇİFT RAKAMLA DEVAM ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL\'

Büyüme rakamının \'ancak\' tarafıyla ilgili söylemek istediği üç nokta olduğunu dile getiren TÜSİAD Başkanı Bilecik, şunları söyledi:

“Bundan dolayı görmezden gelmemek gerekir bu 11.1, aşağı yukarı gerçekten dünyada gelişmekte olan ülkeler içerisinde yapılmış önemli bir başarı. \'Ancak\'ı var, bir önceki yıl eksi 1.8\'di büyümemiz. Yani biliyorsunuz hain darbe girişiminin, 15 Temmuz\'un olduğu döneme rast geldiği için 11.1\'in baz etkisi, yani eksi 1.8\'den geldiği için önemlidir. Baz etkisi oldu, bu önemli noktalardan biri. Enflasyonun artması, bu 11.1\'i biraz gölgeleyen noktalardan bir tanesi. Yüzde 13 civarında enflasyon var. Yani sürdürülebilir olması için çift rakamla devam etmesi hakikaten mümkün değil. Türkiye gibi böylesine yoğun nüfusu olan bir ülke için en azından yılsonu ortaya çıkacak olan aşağı yukarı yüzde 7 büyümenin sürdürülebilir olması için özellikle enflasyonun yüzde 5 ve altına indirilebilir bir noktaya gelmesi gerekir. Çünkü baktığımız zaman yüksek büyümede, yüksek derecelerde olan iki rakamın ekonomi literatüründe beraber gittiği aşağı yukarı söz konusu değil. Bir de dış borçlarımız çok önemli. Yani dış borçlarımıza baktığımız zaman bugün 5 yıl önce milli gelirin yüzde 35\'iyken şu anda milli gelirin yüzde 51\'i olmuş vaziyette. Özellikle hükümetimizin fevkalade dikkat ettiği şey. Bunların hepsi ama bizi böyle \'kırılgan ülkeler\' listesinde maalesef listenin dip tarafına atmış vaziyette.\"

\'BAĞIMSIZ YARGININ OLDUĞU ÜLKEYLE YÜZDE 6-7 BÜYÜME BİZİM İÇİN İYİ OLUR\'

TÜSİAD Başkanı Bilecik, değerlendirmesinde demokrasi ve hukukun üstünlüğü vurgusu da yaparak, şöyle konuştu:

“TÜSİAD olarak her zaman şunu söylüyoruz. Bugün yüzde 7-8\'ler tarafında büyüyeceğimize daha fazla hukukun devrede olduğu, daha fazla demokrasi sunduğumuz bir ülke olup, yüzde 5-6 civarında bile büyüsek bu hakikaten 7-8\'lerden daha değerli olur. Bunu şu şapkamla söylüyorum. Bugün aşağı yukarı kurumlar vergisi olarak baktığımız zaman Türkiye\'deki yüzde 85-86 kurumlar vergisini TÜSİAD üyeleri öder. Bugün dış ticarete baktığınızda ithalat ve ihracata, büyümenin esas aktörlerinin geldiği bazdır TÜSİAD, bu şapkamla söylüyorum. Yani yüzde 7-8 büyümeye bütün iş insanları hakikaten muazzam derece mutlu olur. Ama daha fazla demokrasinin hakikaten yerleştiği, daha fazla hukukun üstünlüğünün, bağımsız yargının olduğu bir ülkeyle yüzde 6-7 büyüme de bizim için fevkalade iyi olur.\"



